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Шесть пляжей официально начали работать в Новосибирске

Пять из них — муниципальные, один — коммерческий

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Большинство пляжей находятся в Советском районе

Большинство пляжей находятся в Советском районе

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Все шесть пляжей в Новосибирске официально начали работу. Купаться на муниципальных разрешили 10 июня, частный — «Звезда» — получил разрешение на работу сегодня, 15 июня.

Дирекции парков «У моря Обского» и «Бугринская роща», на территории которых находятся пять пляжей, провели комплекс подготовительных мероприятий. Купание официально разрешили 10 июня.

— Коммерческий пляж «Звезда» в Советском районе также был открыт 1 июня, сегодня получили все разрешения, соответственно, также действует на территории Советского района, — рассказал 15 июня во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.

В парке «У моря Обского» расположены четыре пляжа — детский, галечный, каменный и «Бумеранг».

Ранее стало известно, что популярный пляж «Наутилус» не собираются открывать в этом году. Это связано со стройкой нового ЛДС и станции метро «Спортивная» на левом берегу.

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