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Пляж «Наутилус» в Новосибирске не собираются открывать этим летом

Сейчас там развернута стройплощадка

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Ранее «Наутилус» был популярным местом отдыха у горожан

Ранее «Наутилус» был популярным местом отдыха у горожан

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Пляж «Наутилус» на левом берегу Новосибирска не собираются открывать в этом году. Рядом с ним идет строительство ледовой арены и станции метро «Спортивная».

— На пляже «Наутилус» ведется строительство, оно не закончено. Говорить, что на строительной площадке будет открыт пляж в этом сезоне, мне кажется, это странно, — ответил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на вопрос журналиста во время пресс-конференции 13 мая.

По его словам, воду рядом с другими городскими пляжами проверят надзорные органы. После этого станет известна дата открытия мест отдыха.

О закрытии пляжа стало известно в ноябре 2019 года. Стройплощадку на этом месте развернули весной 2020-го, тогда на территории выставили ограждения. Несмотря на это, летом новосибирцы всё равно проникали на пляж и отдыхали у воды.

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