Пляж «Наутилус» в Новосибирске не собираются открывать этим летом
Сейчас там развернута стройплощадка
Пляж «Наутилус» на левом берегу Новосибирска не собираются открывать в этом году. Рядом с ним идет строительство ледовой арены и станции метро «Спортивная».
— На пляже «Наутилус» ведется строительство, оно не закончено. Говорить, что на строительной площадке будет открыт пляж в этом сезоне, мне кажется, это странно, — ответил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на вопрос журналиста во время пресс-конференции 13 мая.
По его словам, воду рядом с другими городскими пляжами проверят надзорные органы. После этого станет известна дата открытия мест отдыха.
О закрытии пляжа стало известно в ноябре 2019 года. Стройплощадку на этом месте развернули весной