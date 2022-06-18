На Таиланд не хватило: 8 недорогих баз отдыха недалеко от города — с пляжами, бассейнами и развлечениями
Подборка для новосибирцев, которые хотят бюджетно отдохнуть, загореть, посмотреть закат и насладиться природой
Летом хочется отдыхать в кругу родных и близких, желательно недорого. Здорово, когда для загородного отдыха есть дача, но не всем так повезло. Чтобы выбраться на природу, приходится задолго до выходных мониторить базы, подсчитывать бюджет, уточнять количество участников. Некоторые сдаются еще на этапе поиска, мы понимаем, так бывает, но всё же обеими руками за то, чтобы отдых состоялся. Мы изучили недорогие базы недалеко от города с красивым видом, на некоторых даже есть бассейн. Рассказываем, где можно отвлечься от городской суеты за небольшое количество рублей.
База отдыха «Лукоморье»
От 1400 рублей за сутки
Едем в Искитимский район, поселок Тула. База расположена на берегу Обского водохранилища. Березовый лес, симпатичный пирс — фотографии обещают весьма приятный отдых. Вы можете арендовать мангал и приготовить свою еду или поесть в кафе. На территории есть баня и открытый бассейн, детская и спортивная площадки.
Стоимость за сутки начинается от 1400 рублей за небольшой летний домик в лесу. Можно забронировать номер в корпусе — 2400 рублей, терема предлагают от 3000 рублей. Разнообразие вариантов для активного отдыха, начиная от бадминтона, заканчивая конной прогулкой, — в наличии.
База отдыха «Каракан»
От 1800 рублей
Караканский бор — одно из самых живописных мест в области, ехать туда стоит тем, кто желает отвлечься от городской суеты, слиться с природой, поймать дзен и перезагрузиться. База расположена в 120 км от Новосибирска в Искитимском районе, в селе Завьялово на берегу Караканского залива. На территории есть спортивная и детская площадки, баня, беседки, удобный выход на берег и возможность купаться — приятный бонус. Можно взять в аренду лодку и наслаждаться красотой залива.
Стоимость проживания начинается от 1800 рублей за 2 человек в летнем корпусе, где есть общая кухня на 9 номеров, а душ с горячей водой — в отдельном здании за корпусом. Однокомнатный номер — 3700 рублей в сутки.
Парк отдыха «Звезда»
От 1800 рублей за сутки
Если не хочется далеко ехать, но желание отдохнуть на берегу Обского моря есть, обратите внимание на небольшие деревянные гостевые домики на территории пляжа «Звезда». Стоимость аренды за сутки в будние дни начинается от 1800 рублей (за 2-местный домик) и 2400 рублей в выходные.
В аренду входит площадка для отдыха, есть мангал, в домике проведено электричество. Отдельно оплачиваются парковка и баня, туалет — общий. Приятный бонус — бесплатный пляж, где можно купаться. Гостям предлагают несколько вариантов коттеджей, вплоть до усадьбы на 12 человек за
База отдыха «Нептун»
От 2000 рублей за сутки
База расположена в поселке Боровое. Здесь предлагают номера от 2 до 6 человек, в каждом есть холодильник, микроволновка и чайник. Питание не включено, поэтому подумайте об этом заранее. Жить можно в общем корпусе, в летнем домике или в отдельном коттедже.
Стоимость за сутки начинается от 2000 рублей за одноместный номер, 3800 рублей в сутки — двухместный номер. Чем заняться? Гулять, снять беседку и жарить шашлык, взять в прокат спортинвентарь, сходить в баню, отдохнуть у бассейна. Еще здесь есть бильярд.
База отдыха «Оазис»
От 3000 рублей за сутки
Перемешаемся в деревню Абрашино, Ордынский район. Гостевые домики базы отдыха «Оазис» расположены недалеко от берега Обского моря — виды потрясающие. Для проживания предлагают летние домики эконом-класса и номера категории стандарт и люкс, питание оплачивается отдельно. На базе проводят вечера танцев, можно петь караоке (кажется, самое время выучить пару популярных хитов). Говорят, что место особенно удачное для рыбалки. Стоимость проживания в сезон, с июня по август, начинается от 3000 рублей. Можно поставить палатку на территории базы за 500 рублей в сутки или на заливе — 400 рублей в сутки.
Отель «Млечный путь»
От 2500 рублей
Гостиничный комплекс в живописном месте и в 20 минутах езды от площади Калинина. Погулять по лесу или отдохнуть от городской суеты на берегу Оби — можете делать, что пожелаете. Стоимость проживания в отеле начинается от 2500 рублей — это 2-местный номер эконом-класса со всеми удобствами. Люкс стоит от 3000 рублей, за 5000 рублей вы можете поселиться в хижине рыбака. Отдельно оплачиваются сауна, аренда беседки, желающие могут поиграть в бильярд, на территории также работают ресторан и открытый бассейн.
База отдыха «Маяк»
От 4000 рублей за сутки
База расположена на берегу Обского моря, в сторону Шлюза. На территории работает летняя зона с бассейном (оплачивается отдельно), кафе, баром, есть выход к берегу. По выходным дням на базе проходят веселые пенные вечеринки, работают ведущие. Стандартный номер на двоих стоит от 4000 рублей за сутки, апартаменты — 8000 рублей. Поскольку пляж «Маяк» принадлежит одноименному яхт-клубу, здесь можно покататься на лодке, катере и на яхте, взять в аренду сап.
Парк-отель «Чкаловские дачи»
От 4500 рублей
Современные красивые домики в сосновом лесу со всеми удобствами, включая одноразовые шампуни, гели для душа, белые халаты и тапочки. На территории парка масса вариантов для развлечений: пони-ферма, велосипеды, пейнтбол, беседки, строится открытый бассейн. Работает ресторан «Шишкин», еду можно заказать прямо в номер. Стандартный номер на двоих без детей — от 4500 рублей в сутки, в стоимость включен завтрак в ресторане. Максимальная вместимость домика — 5 человек, доплата за человека 1000 рублей. За двоих взрослых и ребенка до 10 лет придется заплатить 5500 рублей за сутки.
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