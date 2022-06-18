На Таиланд не хватило: 8 недорогих баз отдыха недалеко от города — с пляжами, бассейнами и развлечениями

Летом хочется отдыхать в кругу родных и близких, желательно недорого. Здорово, когда для загородного отдыха есть дача, но не всем так повезло. Чтобы выбраться на природу, приходится задолго до выходных мониторить базы, подсчитывать бюджет, уточнять количество участников. Некоторые сдаются еще на этапе поиска, мы понимаем, так бывает, но всё же обеими руками за то, чтобы отдых состоялся. Мы изучили недорогие базы недалеко от города с красивым видом, на некоторых даже есть бассейн. Рассказываем, где можно отвлечься от городской суеты за небольшое количество рублей.

