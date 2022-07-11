Покажи мне Калифорнию: смотрим, как загорают и отдыхают красивые сибирячки в жаркий летний день

Светлана и ее подруги дождались окончания пробок и добрались до пляжа за полчаса.



— Мы каждую субботу встречаемся с подругами, болтаем. Обычно это заведения, но сегодня такая хорошая погода — пользуемся моментом, — рассказывают девушки.