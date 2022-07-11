Покажи мне Калифорнию: смотрим, как загорают и отдыхают красивые сибирячки в жаркий летний день
Корреспондент НГС поехала на Центральный пляж Академгородка и посмотрела, что там происходит
Новосибирск накрыла аномальная жара — температура воздуха в выходные прогрелась до +29 градусов. Обычно помогает один из двух вариантов — спрятаться дома, желательно с кондиционером или вентилятором, вариант два — отправиться куда-нибудь поближе к природе, к водоему и наслаждаться летом. Корреспондент НГС Алена Золотухина решила поехать на Центральный пляж Академгородка и посмотреть, как новосибирцы проводят жаркий субботний день и вечер.
Добраться до пляжа можно несколькими способами — на личном автомобиле, на общественном транспорте или на электричке до остановки «Обское море». Мы выбрали электричку. Идеальный вариант — поехать от станции пригородного вокзала Новосибирск-Главный, так у вас будет шанс занять место и доехать с комфортом.
На станции Речной Вокзал разворачивается настоящая битва — толпа народу буквально заносит вас в вагон — находясь во власти потока из дачников и желающих поскорее добраться до воды, сложно отыскать сидячее место. Плюс электрички — доезжаете без пробок, минус — очень душно, советуем брать с собой веер или ручной вентилятор, воду. Дальше — слушаем концерт (нам попался парень, весьма неплохо исполнивший песню Виктора Цоя «Последний герой»).
Медленно, но верно мы пробираемся к пляжу и понимаем: отыскать место будет сложно — яблоку упасть негде. Надежда занять удобный комфортный лежак растаяла в воздухе, точнее — расплавилась на жаре. Худо-бедно расположились.
В правой стороне пляжа стоит небольшой трейлер. Его владелец живет в доме на колесах всё лето и предлагает в аренду катамараны — полчаса обойдутся вам в 600 рублей, один час — 1000 рублей.
Вода в Оби сильно разлилась, что омрачило новосибирцам отдых, — мусора в виде щепок и палок не убавилось, скорее наоборот. Несмотря на предостережения Роспотребнадзора о том, что качество воды не прошло проверку, — все купаются.
Как оказалось, трейлер — отличная локация для фотосессии — Ксения решила воспользоваться моментом и сделала пару кадров. Она же является владелицей розового фламинго.
— Я обожаю пляжи, каждые свободные выходные еду сюда или на «Звезду», — говорит Оксана. — Сегодня мы приехали компанией, отдыхаем с обеда и хотим остаться до вечера. Уже прокатились на банане — классно, стоит 500 рублей с человека, катают долго. В следующий раз думаем взять сапы.
В сравнении с прошлым годом — вариантов для развлечений прибавилось: есть и банан, и сапы, и «плюшка», можно ходить под парусом. Для ощущения себя на полноценном курорте не хватает только парасейлинга и фото с попугаем. Мороженое и вареная кукуруза в ассортименте — почувствуй себя в Сочи.
Валя, Диана и Марьяна рассказали, что стали чаще выбираться на пляж — обычно это «Центральный», «Звезда» или «Локомотив». Чтобы не стало плохо на жаре, девушки посоветовали брать с собой головной убор и воду.
Закусочных на пляже несколько, ассортимент примерно одинаковый: шашлык из курицы, свинины или говядины, картошка фри, овощная тарелка, чесночные гренки, безалкогольные и алкогольные (пиво и сидр) напитки.
На территории пляжа работает «Скат Центр», где также можно взять в прокат катамаран, сап или прокатиться на банане — 250 рублей за человека (дешевле, чем предлагают владельцы катеров вдоль береговой линии). Бывает, случаются истории — сотрудник прокатного центра Никита рассказал, как подпившего мужчину унесло на сапе за 20 километров — его нашли, когда он греб в сторону берега, и забрали на моторной лодке.
Елена и Анастасия гуляли весь день в Ботаническом саду и решили завершить вечер на пляже.
К вечеру часть отдыхающих стекается к популярному бару SanDali — приезжает диджей и начинается вечеринка. Публика меняется: девушки в красивых платьях и тщательно продуманных образах встают в очередь на пирсе, чтобы сделать атмосферные фото и видео на закате.
У Юлии (по центру) сегодня день рождения —
— Захотелось устроить фотосессию с подругами, чтобы была память. Что может быть лучше — солнце, море, природа, — улыбается именинница. Женщины специально выбрали белый цвет, потому что он символизирует начало новой жизни, и рассказали, что 2022 год — это год трансформации.
Виктория и Наталья говорят, что хотели провести вечер у воды, но так, чтобы застать тусовку, поэтому выбрали вечеринку в SunDali.
Периодически у пирса швартуются катера, а их владельцы присоединяются к вечеринке.
Светлана и ее подруги дождались окончания пробок и добрались до пляжа за полчаса.
— Мы каждую субботу встречаемся с подругами, болтаем. Обычно это заведения, но сегодня такая хорошая погода — пользуемся моментом, — рассказывают девушки.
Ближе к полуночи обычно начинаются жаркие танцы, самые отчаянные тусовщики с разбега прыгают в воду. Любители тишины располагаются вдоль берега, жгут костры и поют песни под гитару — пляж не спит даже ночью.
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