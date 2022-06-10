Вот так персики: какие продукты нужно есть на пляже, чтобы получить красивый и ровный загар

Идем дальше. Что такое SPF? Sun Protection Factor — это фактор защиты от ультрафиолетового излучения. Чем выше его показатель, тем интенсивнее защита. Для правильной степени защиты необходимо правильно определить фототип кожи — врач предлагает пользоваться шкалой Фитцпатрика, которая учитывает цвет кожи, волос и глаз.

Кельтский тип — кожа белого цвета, часто с веснушками, волосы рыжие, цвет глаз — голубой, зеленый. Люди с кельтским типом кожи обычно быстро сгорают, имеют склонность к гиперпигментации и к фотостарению. Эритемная доза (время безопасного пребывания на солнце без средств защиты) — 5–10 минут, SPF всегда 50.

