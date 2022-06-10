Вот так персики: какие продукты нужно есть на пляже, чтобы получить красивый и ровный загар
Полезные советы, которые следует изучить, прежде чем нежиться на солнце — рассказывает врач
Добиться идеального загара, будто вы только что вернулись с Мальдив, совсем не сложно, главное — соблюдать несколько правил, а не лететь в омут с головой, увидев на термометре 31 градус жары. Разумеется, хочется захватить как можно больше, учитывая, насколько короткое в нашем климате лето. Но давайте подходить к вопросу разумно, если не хотим вместо красивого загара получить волдыри и ожоги. Мы попросили врача-дерматолога дать нам несколько советов — сохраняйте или запоминайте.
Врач-дерматовенеролог Мария Шишкина говорит, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня, промежуток же считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн. Это связано с тем, что солнечные лучи в утреннее и вечернее время проходят через более толстый слой атмосферы и рассеиваются, в то время как днем воздействуют под прямым углом.
Определяем свой фототип и выбираем SPF
— Фототип — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Знание своего фототипа кожи позволит правильно подобрать защитные средства с SPF фактором, а также уходовые средства, предотвращающие фотостарение. Важным моментом является понятие эритемной дозы — это доза ультрафиолетовых лучей, определяющая количество времени для безопасного пребывания на активном солнце без средств защиты, — объясняет Мария Шишкина.
Идем дальше. Что такое SPF? Sun Protection Factor — это фактор защиты от ультрафиолетового излучения. Чем выше его показатель, тем интенсивнее защита. Для правильной степени защиты необходимо правильно определить фототип кожи — врач предлагает пользоваться шкалой Фитцпатрика, которая учитывает цвет кожи, волос и глаз.
Кельтский тип — кожа белого цвета, часто с веснушками, волосы рыжие, цвет глаз — голубой, зеленый. Люди с кельтским типом кожи обычно быстро сгорают, имеют склонность к гиперпигментации и к фотостарению. Эритемная доза (время безопасного пребывания на солнце без средств защиты) — 5–10 минут, SPF всегда 50.
Нордический (арийский) тип — кожа светлая, иногда с веснушками, глаза светлые: зеленые, голубые или серые, волосы русые или каштановые. Кожа плохо загорает, высокий риск солнечных ожогов, тоже есть склонность к фотостарению. Безопасное время пребывания на солнце без средств защиты для людей нордического типа — 10 минут. SPF 30–50 в начале сезона загара, затем возможно применение средств с SPF 25–30.
Темный европейский тип — кожа цвета слоновой кости, смугловатая, обычно без веснушек, волосы русые или каштановые, глаза светло-карие, карие. Кожа хорошо загорает, покрывается стойким загаром, риск солнечных ожогов невысокий, есть склонность к фотостарению. Время безопасного пребывания на солнце без защитного крема — 20 минут, SPF 25–30.
Средиземноморский тип — кожа смуглая, оливковая, волосы темно-русые, каштановые. Глаза карие, черные. Кожа очень хорошо загорает, риск солнечных ожогов минимален, но есть склонность к фотостарению. Безопасная доза — 30 минут, SPF 20–30.
Индонезийский тип — кожа желтоватая, коричневая, волосы черные, темно-каштановые, глаза карие, черные. Кожа легко загорает, риск солнечных ожогов крайне низкий, существует склонность к фотостарению. Безопасное время пребывания на солнце — 40 минут, SPF 10–20.
Афроамериканский тип — кожа очень темная, волосы черные, темно-каштановые, глаза карие, черные. Загар совпадает с естественным оттенком кожи, риск солнечных ожогов практически отсутствует, возможно фотостарение, безопасная доза — 50 минут, SPF 5.
Самостоятельно определить тип кожи возможно лишь в том случае, если характерные признаки выражены достаточно ярко. Если же основные отличительные черты расплывчатые, а результат неопределенный, лучше обратиться к косметологу — после несложного обследования тип кожи будет определен точно и безошибочно.
Что делать при ожогах
— В первую очередь нужно прекратить воздействие солнечных лучей. После необходимо охлаждение — прохладный душ или ванна, холодный компресс. Далее — увлажнение кожи: используйте препараты на основе декспантенола, они являются наиболее применимыми в данном случае, так как улучшают трофику и регенерацию тканей. Также эффективными являются средства, в состав которых входит алоэ вера, — говорит врач Мария Шишкина.
Она советует не забывать об обильном питье для профилактики обезвоживания, а при выраженном отеке рекомендует принять антигистаминный препарат.
— Чтобы купировать болевой синдром, применяют нестероидные противовоспалительные препараты («Ибупрофен», «Нимесулид»). Крайне не рекомендуется применение домашних средств, таких как: сметана, кефир, масло, спиртосодержащие растворы — их использование может привести к ухудшению состояния и присоединению вторичной инфекции. Категорически запрещается вскрывать, прокалывать пузыри, так как эрозивная поверхность после вскрытия пузыря будет являться «входными воротами» для инфекционных агентов, также увеличивается риск рубцевания пораженной поверхности, — продолжает врач.
Какие продукты нужно есть, чтобы загар получился красивым
Существует распространенное мнение: если есть морковь перед тем, как идти загорать и во время принятия солнечных ванн, кожа быстрее приобретет нужный вам оттенок. Мария Шишкина отмечает, что это мнение имеет разумное обоснование: в моркови содержится большое количество бета-каротина, который способствует сохранению загара.
— Какие продукты, кроме моркови, способствуют улучшению качества загара? Абрикосы ускоряют появление загара, персики способствуют выработке меланина, защите от ожогов, виноград позволяет сохранить водный баланс, укрепляет иммунитет. Дыня, спаржа, томаты, шпинат, брокколи, арбуз, рыба, мясо и печень также способствуют усилению и качеству загара, — говорит врач.
Если вы заинтересованы в красивом и ровном загаре, то советуем вам отказаться от продуктов, замедляющих выработку меланина — это соленые, маринованные и жареные блюда, копченые продукты, шоколад, кофе, алкогольные напитки.
Стоит ли ходить в солярий перед пляжем?
Многие девушки посещают солярий круглый год, а некоторые заглядывают перед пляжным сезоном, чтобы подготовить кожу к ультрафиолету (если по правде: не выглядеть среди загорелых красоток белой вороной). Но полезно ли это для кожи?
—Тут важно понимать, какую цель преследуют девушки. Если это защита от солнечных ожогов в первые дни отпуска, то все-таки соблюдение правил загара, о которых мы уже сказали ранее, будет гораздо эффективнее, чем формирование так называемого «базового загара» в солярии. Нельзя не отметить тот факт, что в солярии 90–99% УФ-лучей — это лучи UVA, которые являются самыми агрессивными, за счет глубины проникновения. При естественном загаре основные лучи — UVB, которые способствуют выработке витамина Д, в отличие от лучей UVA, — объясняет Мария Шишкина.
Всегда нужно помнить, что любой загар увеличивает риск развития меланомы. У человека, часто посещающего солярий, он увеличивается на 50%.
— Если цель загара в солярии перед отпуском — косметическая, то лучше воспользоваться автозагаром перед выходом на пляж, но не стоит забывать, что данные средства не защищают от нежелательного воздействия ультрафиолетовых лучей, — заключает врач.
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