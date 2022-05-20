Баленсиага какая-то: 8 очень схожих вещей из массмаркета и люкса — угадайте, какая в 100 раз дороже?
Мы случайно перепутали дорогущие аксессуары и их дешевые аналоги — но вас-то не проведешь?
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Массмаркет и обилие шоурумов на каждом углу подарили модницам невероятную возможность — носить вещи как с подиумов, но по очень привлекательной цене. Копии известных брендов бывают весьма качественными, порой непросто отличить, что перед нами — люксовая вещь или подделка. Предлагаем вам проверить себя и пройти наш тест: мы собрали эксклюзивные дорогие варианты с показов и их дешевых братьев-близнецов. Угадаете, кто где?