Баленсиага какая-то: 8 очень схожих вещей из массмаркета и люкса — угадайте, какая в 100 раз дороже?

Массмаркет и обилие шоурумов на каждом углу подарили модницам невероятную возможность — носить вещи как с подиумов, но по очень привлекательной цене. Копии известных брендов бывают весьма качественными, порой непросто отличить, что перед нами — люксовая вещь или подделка. Предлагаем вам проверить себя и пройти наш тест: мы собрали эксклюзивные дорогие варианты с показов и их дешевых братьев-близнецов. Угадаете, кто где?

