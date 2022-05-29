Хочу как у Памелы: 10 самых модных купальников этого лета на любой тип фигуры (красный — самый топ)

Силуэт «песочные часы» считается самым удачливым, так как вам подходят практически все модели. Сюда же входит подтип «восьмерка», который отличается от «часов» менее пышной грудью.



Шаг 3. Перебираем запасы с прошлого лета и уже потом идем в магазин

Прежде чем бежать в магазин за новым купальником, советуем вам хорошо перебрать варианты с прошлых сезонов, они не утратили своей актуальности и по-прежнему находятся в модных списках (речь идет о моделях, купленных недавно, а никак не в далеком 2010 году — модели с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом). Если у вас уже есть хороший купальник, но хочется чего-то нового — дополните аксессуарами: платок вместо лифа (идея с халтер-топом), ремень-цепочка на талию, соломенная пляжная шляпа или ретроочки.

