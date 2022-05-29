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Модные советыОбзор

Хочу как у Памелы: 10 самых модных купальников этого лета на любой тип фигуры (красный — самый топ)

Купальник из пайеток или с микроглиттером, как у фитнес-тренера, ретромодель или яркий неоновый?

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В этот раз дизайнеры разошлись не на шутку — смотрим, что они нам предложили

В этот раз дизайнеры разошлись не на шутку — смотрим, что они нам предложили

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Будем считать, что лето уже наступило. Пляжный сезон открыт, магазины завезли огромное количество купальников на разный вкус и цвет, осталось только понять, как выбрать. Отметим, что в пляжной моде особо ничего не поменялось, но добавилось несколько классных необычных моделей. Публикуем обзор на самые популярные купальники и рассказываем, как подобрать нужный под свой тип фигуры, чтобы визуально выглядеть стройнее, — полезная инструкция.

Шаг 1. Изучаем трендовые модели купальников на лето-2022

Модели с металлическими вставками — кольцами, прямоугольниками, различными цепочками: добавьте немного блеска в образ. В качестве пляжного аксессуара дизайнеры предложили ремни на цепочке — носите на талии или купите длинную цепь, накиньте на шею и застегните крест-накрест, как портупею.

Заказать цепочку на пояс можно на Wildberries или на OZON

Заказать цепочку на пояс можно на Wildberries или на OZON

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Если хочется еще больше блеска и атмосферы праздника, обратите внимание на купальники из пайеток, с ниткой люрекса и микроглиттером. Будут очень красиво сверкать на солнце.

Подсказка: сверкающий лиф от купальника можно носить летом в качестве топа

Подсказка: сверкающий лиф от купальника можно носить летом в качестве топа

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Прогремевший в феврале этого года сериал «Пэм и Томми» вновь вернул интерес к Памеле Андерсон и к ее легендарной роли в сериале «Спасатели Малибу». Мода на красные слитные купальники вспыхнула с новой силой, а спрос на них резко вырос.

Бежать по пляжу в красном купальнике и представлять себя спасательницей Малибу

Бежать по пляжу в красном купальнике и представлять себя спасательницей Малибу

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Купальники в стиле ретро смотрятся невероятно притягательно, женственно и стильно. Отличительные черты — высокие трусики, топ на широких лямках, полоска, рубчик, пуговицы, молнии на лифе.

Нам очень нравится, а вам?

Нам очень нравится, а вам?

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Купальник в рубчик — найдете в любом магазине в самых разнообразных вариациях, начиная от мини-бикини до слитной модели.

В магазинах продают преимущественно купальники в рубчик

В магазинах продают преимущественно купальники в рубчик

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Топ с завязками вокруг талии на несколько оборотов — модель подходит исключительно для стройных и подтянутых женщин.

Аккуратно, загар в полосочку еще никого не украшал

Аккуратно, загар в полосочку еще никого не украшал

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Купальники в духе 80-х, напоминающие форму для занятий аэробикой, — невероятно модно.

В таком купальнике вы точно не останетесь незамеченной

В таком купальнике вы точно не останетесь незамеченной

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Мода на неон уверенно вошла в 2019-м и, кажется, не собирается уходить. Неон повсюду. Яркие оттенки хорошо использовать в качестве точечных акцентов — и что, как не неоновое бикини, которое классно подчеркивает загар, лучше для этого выбрать?

Какой неоновый цвет вам нравится больше всего?

Какой неоновый цвет вам нравится больше всего?

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Купальник с халтер-топом — то есть с лифом, похожим на завязанный на груди платок со свисающим краем. Такой лиф будет актуален и на пляже, и за его пределами. Лайфхак: просто завяжите на груди платок поверх бикини, и ваш пляжный образ мгновенно заиграет яркими красками.

Платок — в целом многофункциональная вещь. Советуем приобрести

Платок — в целом многофункциональная вещь. Советуем приобрести

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Золотое бикини (можно как у принцессы Леи) — золотой оттенок отлично дополняет загар и всегда смотрится эффектно. Природные оттенки в пляжном аутфите всегда будут уместны — берите на заметку.

Рискнете надеть на пляж золотой купальник?

Рискнете надеть на пляж золотой купальник?

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Шаг 2. Определяем тип фигуры


Определяем параметры фигуры. Будем отталкиваться от классической типологии фигур: «прямоугольник» (самая распространенная), «треугольник» (или «груша»), «перевернутый треугольник», «яблоко» и «песочные часы».

Итак, если вы обладательница прямого силуэта, у вас стройные руки и ноги, пропорциональные плечи и бедра, но талия при этом слабо выражена, то ваш тип — «прямоугольник». Придайте вашему силуэту женственности при помощи лифа с принтом, воланами или гофрированного топа — он добавит наверх немного объема так, чтобы талия смотрелась уже. Кроме того, талию можно сделать при помощи моделей с вертикальной вставкой, вырезами по бокам или поясом. Низ купальника выбирайте с завышенной талией, подчеркивайте стройность ног.

Смещаем фокус внимания на грудь и талию

Смещаем фокус внимания на грудь и талию

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Если у вас широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра, то ваш тип фигуры — «перевернутый треугольник». Вам следует сместить акцент с портретной зоны и подчеркнуть красоту и стройность ног. Например, модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги, уравновесив тем самым образ. Верх рекомендуем выбирать простой, можно однотонный. Попробуйте модели на одно плечо.

Важно притянуть внимание к ногам — расставляем акценты правильно

Важно притянуть внимание к ногам — расставляем акценты правильно

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Если от природы у девушки имеется животик — тип фигуры «яблоко», исключите модели с заниженной талией, бикини на завязках. Можно выбрать варианты с однотонными высокими трусиками и не слишком ярким лифом. Если у вас при этом узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором. Самый универсальный цвет для трусиков — черный и бежевый. Тем, кто стесняется животика, можно отдать предпочтение слитным моделям купальников с вертикалью — они визуально удлинят силуэт за счет V-выреза и вертикальной полосы.

Табу — модели с заниженной талией и бикини на завязках

Табу — модели с заниженной талией и бикини на завязках

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У вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра? Ваш тип фигуры — «треугольник», или «груша». Задача — привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо. Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками за шеей — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.

Американская пройма — самый беспроигрышный вариант

Американская пройма — самый беспроигрышный вариант

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Силуэт «песочные часы» считается самым удачливым, так как вам подходят практически все модели. Сюда же входит подтип «восьмерка», который отличается от «часов» менее пышной грудью.

Шаг 3. Перебираем запасы с прошлого лета и уже потом идем в магазин


Прежде чем бежать в магазин за новым купальником, советуем вам хорошо перебрать варианты с прошлых сезонов, они не утратили своей актуальности и по-прежнему находятся в модных списках (речь идет о моделях, купленных недавно, а никак не в далеком 2010 году — модели с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом). Если у вас уже есть хороший купальник, но хочется чего-то нового — дополните аксессуарами: платок вместо лифа (идея с халтер-топом), ремень-цепочка на талию, соломенная пляжная шляпа или ретроочки.

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