Хочу как у Памелы:
10 самых модных купальников этого лета на любой тип фигуры ( красный — самый топ)
Купальник из пайеток или с микроглиттером, как у фитнес-тренера, ретромодель или яркий неоновый?
Будем считать, что лето уже наступило. Пляжный сезон открыт, магазины завезли огромное количество купальников на разный вкус и цвет, осталось только понять, как выбрать. Отметим, что в пляжной моде особо ничего не поменялось, но добавилось несколько классных необычных моделей. Публикуем обзор на самые популярные купальники и рассказываем, как подобрать нужный под свой тип фигуры, чтобы визуально выглядеть стройнее, — полезная инструкция.
Шаг 1. Изучаем трендовые модели купальников на лето-2022
Модели с металлическими вставками — кольцами, прямоугольниками, различными цепочками: добавьте немного блеска в образ. В качестве пляжного аксессуара дизайнеры предложили ремни на цепочке — носите на талии или купите длинную цепь, накиньте на шею и застегните крест-накрест, как портупею.
Если хочется еще больше блеска и атмосферы праздника, обратите внимание на купальники из пайеток, с ниткой люрекса и микроглиттером. Будут очень красиво сверкать на солнце.
Прогремевший в феврале этого года сериал «Пэм и Томми» вновь вернул интерес к Памеле Андерсон и к ее легендарной роли в сериале «Спасатели Малибу». Мода на красные слитные купальники вспыхнула с новой силой, а спрос на них резко вырос.
Купальники в стиле ретро смотрятся невероятно притягательно, женственно и стильно. Отличительные черты — высокие трусики, топ на широких лямках, полоска, рубчик, пуговицы, молнии на лифе.
Купальник в рубчик — найдете в любом магазине в самых разнообразных вариациях, начиная от мини-бикини до слитной модели.
Топ с завязками вокруг талии на несколько оборотов — модель подходит исключительно для стройных и подтянутых женщин.
Купальники в духе 80-х, напоминающие форму для занятий аэробикой, — невероятно модно.
Мода на неон уверенно вошла в 2019-м и, кажется, не собирается уходить. Неон повсюду. Яркие оттенки хорошо использовать в качестве точечных акцентов — и что, как не неоновое бикини, которое классно подчеркивает загар, лучше для этого выбрать?
Купальник с халтер-топом — то есть с лифом, похожим на завязанный на груди платок со свисающим краем. Такой лиф будет актуален и на пляже, и за его пределами. Лайфхак: просто завяжите на груди платок поверх бикини, и ваш пляжный образ мгновенно заиграет яркими красками.
Золотое бикини (можно как у принцессы Леи) — золотой оттенок отлично дополняет загар и всегда смотрится эффектно. Природные оттенки в пляжном аутфите всегда будут уместны — берите на заметку.
Шаг 2. Определяем тип фигуры
Определяем параметры фигуры. Будем отталкиваться от классической типологии фигур: «прямоугольник» (самая распространенная), «треугольник» (или «груша»), «перевернутый треугольник», «яблоко» и «песочные часы».
Итак, если вы обладательница прямого силуэта, у вас стройные руки и ноги, пропорциональные плечи и бедра, но талия при этом слабо выражена, то ваш тип — «прямоугольник». Придайте вашему силуэту женственности при помощи лифа с принтом, воланами или гофрированного топа — он добавит наверх немного объема так, чтобы талия смотрелась уже. Кроме того, талию можно сделать при помощи моделей с вертикальной вставкой, вырезами по бокам или поясом. Низ купальника выбирайте с завышенной талией, подчеркивайте стройность ног.
Если у вас широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра, то ваш тип фигуры — «перевернутый треугольник». Вам следует сместить акцент с портретной зоны и подчеркнуть красоту и стройность ног. Например, модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги, уравновесив тем самым образ. Верх рекомендуем выбирать простой, можно однотонный. Попробуйте модели на одно плечо.
Если от природы у девушки имеется животик — тип фигуры «яблоко», исключите модели с заниженной талией, бикини на завязках. Можно выбрать варианты с однотонными высокими трусиками и не слишком ярким лифом. Если у вас при этом узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором. Самый универсальный цвет для трусиков — черный и бежевый. Тем, кто стесняется животика, можно отдать предпочтение слитным моделям купальников с вертикалью — они визуально удлинят силуэт за счет
У вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра? Ваш тип фигуры — «треугольник», или «груша». Задача — привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо. Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками за шеей — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.
Силуэт «песочные часы» считается самым удачливым, так как вам подходят практически все модели. Сюда же входит подтип «восьмерка», который отличается от «часов» менее пышной грудью.
Шаг 3. Перебираем запасы с прошлого лета и уже потом идем в магазин
Прежде чем бежать в магазин за новым купальником, советуем вам хорошо перебрать варианты с прошлых сезонов, они не утратили своей актуальности и по-прежнему находятся в модных списках (речь идет о моделях, купленных недавно, а никак не в далеком 2010 году — модели с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом). Если у вас уже есть хороший купальник, но хочется чего-то нового — дополните аксессуарами: платок вместо лифа (идея с халтер-топом), ремень-цепочка на талию, соломенная пляжная шляпа или ретроочки.
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