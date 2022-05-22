Готовь биткоины: 6 хитрых способов купить новую коллекцию Zara, H&M и другие вещи ушедших брендов
Не бывает невыполнимых задач, главное — желание: подсказываем, как заполучить модную санкционку
Новые коллекции ушедших брендов, которые активно демонстрируют в соцсетях блогеры, не дают покоя российским модницам, лишенным возможности покупать некогда доступные Zara, Massimo Dutti, Mango (список можно продолжать). Да, адаптироваться можно, но простите, ни один шоурум не заменит нам то, что забрали. Однако, как говорится, не надо печалиться, лазейка есть — мы собрали в один список несколько вариантов, где и как можно купить вещи ушедших брендов (не забудьте сохранить в закладки).
Сайт Azora
Начнем с приятного, а именно — с подсказки, где можно отыскать одежду из последних коллекций. Сайт Azora принадлежит португальской компании Shopping Portugal и выступает посредником между вами и европейскими брендами, в магазинах которых вы хотите приобрести товар. Лучше всего пользоваться сайтом с компьютера, так как с телефона вы можете запутаться во вкладках.
Регистрируетесь, ищите нужный вам бренд, далее Azora предложит вам перейти на сайт магазина на португальском языке (есть переводчик). Будет удобнее, если понравившуюся вещь вы откроете в отдельной вкладке, так как потом нужно будет скопировать ссылку, вернуться на сайт Azora и вставить ее в специальное поле для оформления заказа. Цены указаны в евро, минимальная стоимость заказа не должна быть ниже 10 евро, добавляйте расходы на таможню, страховку товара — 7 евро, оплату доставки, комиссию — обо всём этом доступно написано на сайте.
Оформление заказа из разных магазинов формируется отдельно: к примеру, один заказ — Stradivarius, второй — Massimo Dutti и так далее. После заполнения формы вам на почту придет письмо с параметрами вашего заказа, а в личном кабинете сайта вы найдете выставленный счет. Важно: для оплаты счета необходимо пополнять баланс виртуального кошелька на сайте, и единственный способ сделать это сегодня — криптовалюта (btc, eth, usdt).
Гаражные распродажи
Кроме массовых мероприятий, в которых сразу несколько участников, существуют гаражные распродажи от одного частного лица. В последнее время гаражные распродажи стали популярны среди модных блогеров и стилистов — некоторые вещи они даже продают с бирками. Цена, как правило, снижена почти вдвое — если вещь из старой коллекции. Полистайте соцсети, вдруг кто-то из ваших подписок продает ту самую зеленую сумочку на цепочке из Zara, которую вы давно хотели.
Секонд-хенды
Вещи с бирками Pull&Bear, купленные всё на том же «Авито» и не только. Опытный пользователь секонд-хендов ловко ориентируется в представленном ассортименте, а уважающий себя модник легко узнает вещь бренда, высший уровень — узнает год выхода и коллекцию. Понимаем, что у представленных в секондах вещей может быть устаревший крой, но если крой вас не интересует, важно лишь имя на этикетке, то вы пришли по адресу. За качество не отвечаем — как повезет. Журналист НГС уже прогулялась по секонд-хендам и нашла там одежду Zara и джинсы дешевле сахара.
Байеры
Есть люди, которые, находясь в другой стране, принимают заказы на тот или иной товар, закупают его, а потом перевозят через границу. Плюсы: можно купить дешевле, достать вещь из коллекции, которой не будет в России; минусы: нет абсолютно никакой гарантии, что вещь попадет к вам в руки, а ваши деньги будут потрачены по назначению, а не по желанию байера. Большой риск нарваться на мошенника, поэтому тщательно выбирайте себе посредника. Найти байера можно на «Авито» или через специальный байер-сервис. Закупщик обычно берет 1% от стоимости заказа. В целом ваши друзья и знакомые, которые летят, к примеру, в Казахстан, где Inditex работает как ни в чем не бывало, тоже могут примерить на себя роль байера и купить вам нужные вещи — так точно будет надежнее.
«Авито»
Огромное количество вещей из магазинов, которые прекратили работать на территории РФ, активно продаются на сайте. Некоторые вещи продают с бирками, но нет никакой гарантии, что их не носили: хитрые модницы довольно часто берут вещь из магазина, не снимая бирки, чтобы потом вернуть товар обратно. Допускаем, что одежда действительно покупалась на продажу, но каков процент вероятности того, что она лежала в пакетике и мирно ждала своего покупателя? Цены варьируются в зависимости от коллекций, те, что новее, соответственно, дороже, позапрошлогодние вещи отдают недорого. Следите за тем, что написано на этикетке: топ с Центрального рынка легко выдать за Zara, не попадитесь на обман. Читайте отзывы о продавце, учитывайте количество звезд, доверяйте интуиции.
Сервисы доставки
Речь идет о сервисе CDEK.shopping, который позволит вам оформить заказ в Россию из 11 стран мира, но в связи с проблемами при использовании Visa и Mastercard пользоваться сервисом стало неудобно. Для решения этой проблемы клиентам предлагают обратиться к байеру — полагаем, что как раз таки под надзором CDEK покупать вещи через представителя сферы модных закупок будет надежнее. Минус CDEK.shopping — нет одежды, зато есть косметика, аксессуары, гаджеты. К примеру, можно заказать выпрямитель для волос DYSON — вышлют прямиком из ОАЭ — или фен BaByliss.
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