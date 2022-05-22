Готовь биткоины: 6 хитрых способов купить новую коллекцию Zara, H&M и другие вещи ушедших брендов

Начнем с приятного, а именно — с подсказки, где можно отыскать одежду из последних коллекций. Сайт Azora принадлежит португальской компании Shopping Portugal и выступает посредником между вами и европейскими брендами, в магазинах которых вы хотите приобрести товар. Лучше всего пользоваться сайтом с компьютера, так как с телефона вы можете запутаться во вкладках.

Регистрируетесь, ищите нужный вам бренд, далее Azora предложит вам перейти на сайт магазина на португальском языке (есть переводчик). Будет удобнее, если понравившуюся вещь вы откроете в отдельной вкладке, так как потом нужно будет скопировать ссылку, вернуться на сайт Azora и вставить ее в специальное поле для оформления заказа. Цены указаны в евро, минимальная стоимость заказа не должна быть ниже 10 евро, добавляйте расходы на таможню, страховку товара — 7 евро, оплату доставки, комиссию — обо всём этом доступно написано на сайте.