«Аномально жаркая погода без осадков»: составлен прогноз погоды на выходные
А в понедельник температура будет еще выше — до
В Новосибирске на выходных, 9 и 10 июля, ожидается жара в
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории города Новосибирска с 9 по 11 июля ожидается аномально жаркая погода без осадков, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
В субботу, 9 июля, температура ночью составит
10 июля температура ночью поднимется до
В понедельник, 11 июля, температура ночью будет держаться на уровне
Ранее НГС изучил прогноз погоды на июль, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в этом месяце.