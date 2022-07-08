СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 63.14
eur 64.13
Тема дня«Фольксваген-Жук» 1964 года
Все новости
Все новости

«Аномально жаркая погода без осадков»: составлен прогноз погоды на выходные

А в понедельник температура будет еще выше — до +31 градусов

246
В ближайшие три дня ожидается теплая погода без дождей

В ближайшие три дня ожидается теплая погода без дождей

Поделиться

В Новосибирске на выходных, 9 и 10 июля, ожидается жара в +28... +29 градусов. В понедельник воздух прогреется до +31 градуса.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории города Новосибирска с 9 по 11 июля ожидается аномально жаркая погода без осадков, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

В субботу, 9 июля, температура ночью составит +14... +16 градусов, днем — +26... +28 градусов. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер силой 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

10 июля температура ночью поднимется до +15... +17 градусов, днем воздух прогреется до +27... +29 градусов, ветер северо-западный 2–7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

В понедельник, 11 июля, температура ночью будет держаться на уровне +15... +17 градусов, днем ожидается +29... +31 градус. Ветер юго-восточный силой 3–8 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на июль, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в этом месяце.

жарапогодасиноптики
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2