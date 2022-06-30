От +8 до +31 градуса: какой будет погода в Новосибирске в июле?

Первый месяц лета подошел к концу. Погода в июне была непредсказуемой (как и в любом другом месяце): лето в Новосибирской области началось с заморозков, их сменила жара в +30 градусов, а затем в регион пришел холодный фронт с ливнями и грозами. НГС изучил прогноз на июль, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

По данным «Яндекс.Погоды», в первую неделю месяца дневная температура не поднимется выше +24 градусов, в остальные максимум составит +25. Ожидается семь солнечных дней, в остальные будет облачно или дождливо.