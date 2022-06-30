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От +8 до +31 градуса: какой будет погода в Новосибирске в июле?

Изучаем прогнозы интернет-сервисов

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Резких перепадов температуры в июле не прогнозируют

Резких перепадов температуры в июле не прогнозируют

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Первый месяц лета подошел к концу. Погода в июне была непредсказуемой (как и в любом другом месяце): лето в Новосибирской области началось с заморозков, их сменила жара в +30 градусов, а затем в регион пришел холодный фронт с ливнями и грозами. НГС изучил прогноз на июль, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

По данным «Яндекс.Погоды», в первую неделю месяца дневная температура не поднимется выше +24 градусов, в остальные максимум составит +25. Ожидается семь солнечных дней, в остальные будет облачно или дождливо.

Температура ночью составит +13... +20 градусов

Температура ночью составит +13... +20 градусов

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Сайт RusMeteo сообщает, что в первую неделю июля воздух не прогреется выше, чем до +23 градусов, ожидаются дожди. Ожидается, что самым жарким днем станет 13 июля, когда потеплеет до +25. Две последние недели месяца будут облачными, но дожди прогнозируют только в два дня.

По ночам температура будет колебаться от +11 до +16 градусов

По ночам температура будет колебаться от +11 до +16 градусов

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По прогнозу Gismeteo, первая неделя месяца будет дождливой, середина июля — солнечной с жарой в +31 градус, а в конце похолодает до +18... +26 градусов. По ночам возможно похолодание до +8... +16 градусов.

Согласно прогнозу, середина будет облачной, но без дождей

Согласно прогнозу, середина будет облачной, но без дождей

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Накануне, 29 июня, новосибирцев предупредили о ливнях и порывах ветра до 25 м/с. Ночью в городе был сильный дождь, гроза и град, которые попали на видео горожан.

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