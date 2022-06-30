От +8 до +31 градуса: какой будет погода в Новосибирске в июле?
Изучаем прогнозы интернет-сервисов
Первый месяц лета подошел к концу. Погода в июне была непредсказуемой (как и в любом другом месяце): лето в Новосибирской области началось с заморозков, их сменила жара в +30 градусов, а затем в регион пришел холодный фронт с ливнями и грозами. НГС изучил прогноз на июль, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.
По данным «Яндекс.Погоды», в первую неделю месяца дневная температура не поднимется выше +24 градусов, в остальные максимум составит +25. Ожидается семь солнечных дней, в остальные будет облачно или дождливо.
Сайт RusMeteo сообщает, что в первую неделю июля воздух не прогреется выше, чем до +23 градусов, ожидаются дожди. Ожидается, что самым жарким днем станет 13 июля, когда потеплеет до +25. Две последние недели месяца будут облачными, но дожди прогнозируют только в два дня.
По прогнозу Gismeteo, первая неделя месяца будет дождливой, середина июля — солнечной с жарой в +31 градус, а в конце похолодает до
Накануне, 29 июня, новосибирцев предупредили о ливнях и порывах ветра до