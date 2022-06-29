Пройдет холодный фронт: какой будет погода в Новосибирске до конца недели
Синоптики дали прогноз
В Новосибирске с 30 июня ожидается усиление ветра из-за прохождения холодного фронта. Дневные температуры будут держаться на уровне
— Ждем ночью 30 июня прохождение холодного фронта. Ветер будет усиливаться до
В четверг, 30 июня, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью ожидается южный ветер, днем — западный силой
1 июля возможен небольшой дождь, ветер северо-западный силой
В субботу, 2 июля, ночью местами ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный силой
Накануне МЧС продлило экстренное предупреждение о погоде в Новосибирской области. В регионе ожидается падение слабо закрепленных конструкций и обрыв проводов из-за сильного ветра.