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Пройдет холодный фронт: какой будет погода в Новосибирске до конца недели

Синоптики дали прогноз

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Дожди в Новосибирске ожидаются до утра субботы

Дожди в Новосибирске ожидаются до утра субботы

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В Новосибирске с 30 июня ожидается усиление ветра из-за прохождения холодного фронта. Дневные температуры будут держаться на уровне +19... +21 градуса.

— Ждем ночью 30 июня прохождение холодного фронта. Ветер будет усиливаться до 17 м/с, менять направление с южного на западный. Особого похолодания нет. Фронт будет сопровождаться ветром. По области ждем сильные дожди, грозы, град, ночью при грозах ветер до 25 м/с, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В четверг, 30 июня, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью ожидается южный ветер, днем — западный силой 7–12 м/с с усилением до 17 м/с. Температура ночью составит +10... +12 градусов, днем — +19... +21 градус.

1 июля возможен небольшой дождь, ветер северо-западный силой 6–11 м/с с порывами до 16 м/с. Ночная температура будет держаться на уровне +10... +12 градусов, днем — +19... +21 градуса.

В субботу, 2 июля, ночью местами ожидается небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный силой 4–9 м/с, температура ночью +11... +13 градусов, днем — +19... +21.

Накануне МЧС продлило экстренное предупреждение о погоде в Новосибирской области. В регионе ожидается падение слабо закрепленных конструкций и обрыв проводов из-за сильного ветра.

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