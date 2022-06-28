МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде — в НСО ожидаются грозы и сильный ветер
При грозах ветер может усиливаться до
МЧС по Новосибирской области выпустило дополнение к экстренному предупреждению об ухудшении погоды. Предупреждение продлили на два дня.
В конце дня 29 июня и ночью 30 июня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град. Усиление ветра до
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — предупредили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Такое же предупреждение спасатели присылали 27 июня — они сообщали о непогоде в ночь на 28 июня. Плохая погода пришла в Новосибирскую область в конце прошлой недели. В Купино Новосибирской области с 25 по 26 июня прошел ураган. Пострадали несколько зданий, в том числе здание школы и колледжа.