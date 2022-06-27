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Шквалистый ветер до 25 м/с. Что еще ждать от погоды в Новосибирской области

В городе жару будет сменять дождь и грозы

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Грозовые дожди обещают в Новосибирске

Грозовые дожди обещают в Новосибирске

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В Новосибирской области в ближайшие три дня погода будет неспокойной. Как рассказали синоптики ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», теплая и влажная погода будет сменяться грозами, дождем и порывистым ветром.

— Колебание температуры воздуха днем вызвано тем, что над нами фронтальная зона, и Новосибирск попадает то в холодную часть, то в теплую часть. Ночные температуры не меняются, потому что у нас постоянно облачность и постоянно будут наблюдаться дожди. За исключением ночью 29 июня и днем 30 июня. А так местами небольшие дожди грозового характера, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 28 июня, ночью дождь и местами гроза. Завтра днем местами небольшой дождь. Ветер западный 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +12... +14 градусов, а днем — +20... +22 градуса.

В среду, 29 июня, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и гроза. Ночью ветер западный 4–9 м/с, днем ветер южный 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +12... +14 градусов, а днем — +25... +27 градусов.

В четверг, 30 июня, ночью кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер южный 7–12 м/с. Местами порывы до 19 м/с. Днем западный 4–9 м/с до 14 м/с. Температура ночью +12... +14 градусов, температура днем +19... +21 градус.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Новосибирской области ожидают дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град и местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В Купино Новосибирской области с 25 по 26 июня прошел ураган. Пострадали несколько зданий, в том числе здание школы и колледжа.

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