Шквалистый ветер до 25 м/с. Что еще ждать от погоды в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие три дня погода будет неспокойной. Как рассказали синоптики ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», теплая и влажная погода будет сменяться грозами, дождем и порывистым ветром.

— Колебание температуры воздуха днем вызвано тем, что над нами фронтальная зона, и Новосибирск попадает то в холодную часть, то в теплую часть. Ночные температуры не меняются, потому что у нас постоянно облачность и постоянно будут наблюдаться дожди. За исключением ночью 29 июня и днем 30 июня. А так местами небольшие дожди грозового характера, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.