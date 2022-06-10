Гроза и жара до +31 градуса: какой будет погода на длинных выходных в Новосибирской области
Синоптики составили новый прогноз
В Новосибирской области на длинных выходных будет усиливаться тепло, и придут грозы.
— Тепло продолжает усиливаться. На юге Сибири в Новосибирской области во второй декаде в Новосибирской области температура будет превышать среднюю температуру на 2–3 градуса. Наиболее высокий фон будет в первой пятидневке. В связи с тем, что давление начинает падать и к западным районам Новосибирской области приближается атмосферный фронт. Он будет выражен в кучевой дождевой облачности, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
В субботу, 11 июня, к концу дня ожидается кратковременный дождь. Ветер южный с усилением до 14 м/с. Ночью температура будет +14... +16 градусов. Днем будет +29... +31 градус.
В воскресение, 12 июня, будет облачно. Ночью обещают +14... +16 градусов. Днем температура будет +26... +28 градусов. Ветер южный, юго-западный, ночью — 4–9 м/с, днем — 6–11 м/с. Кратковременные дождь и гроза возможны и в ночные, и в дневные часы.
В понедельник, 13 июня, температура повысится на пару градусов в дневные часы. Будет уменьшение плотности облачности. Будет больше солнца, осадки маловероятны. Температура в дневные часы — +29... +31 градус.
Сейчас в Новосибирске в самом разгаре сезон тополиного пуха. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по тихому центру и сделал летние фотографии.