Гроза и жара до +31 градуса: какой будет погода на длинных выходных в Новосибирской области

В Новосибирской области на длинных выходных будет усиливаться тепло, и придут грозы.

— Тепло продолжает усиливаться. На юге Сибири в Новосибирской области во второй декаде в Новосибирской области температура будет превышать среднюю температуру на 2–3 градуса. Наиболее высокий фон будет в первой пятидневке. В связи с тем, что давление начинает падать и к западным районам Новосибирской области приближается атмосферный фронт. Он будет выражен в кучевой дождевой облачности, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

