Тополиным пухом завалило улицы Новосибирска — летний фоторепортаж, от которого хочется чихать и плакать
Пух начал появляться в городе в конце мая
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В Новосибирске еще в конце мая появился первый тополиный пух. Сейчас его сезон в самом разгаре, и улицы завалены белыми и мягкими летними сугробами.
Кто-то идет и активно чихает, кто-то прячется за масками и очками, а некоторые просто наслаждаются красотой. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по тихому центру и сделал самые летние фотографии.
В Новосибирске на площади Калинина начали продавать пионы и люпины. Как рассказывают продавцы, цветы появились около недели назад и имеют спрос у горожан. Мы узнали, сколько стоят и откуда они берутся.