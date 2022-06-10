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Тополиным пухом завалило улицы Новосибирска — летний фоторепортаж, от которого хочется чихать и плакать

Пух начал появляться в городе в конце мая

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Во время периода тополиного пуха у многих обостряется аллергия

Во время периода тополиного пуха у многих обостряется аллергия

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В Новосибирске еще в конце мая появился первый тополиный пух. Сейчас его сезон в самом разгаре, и улицы завалены белыми и мягкими летними сугробами.

Кто-то идет и активно чихает, кто-то прячется за масками и очками, а некоторые просто наслаждаются красотой. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по тихому центру и сделал самые летние фотографии.

Как рассказала НГС главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи <nobr class="_">«1+1»</nobr> Татьяна Овсянникова, аллергии на тополиный пух не существует. Пух только переносит аллергены

Как рассказала НГС главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова, аллергии на тополиный пух не существует. Пух только переносит аллергены

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Трава утопает в пухе

Трава утопает в пухе

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Пух появляется только у женских особей тополя

Пух появляется только у женских особей тополя

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Тополя распространены, потому что они быстро растут, неприхотливы к почве и помогают очищать воздух

Тополя распространены, потому что они быстро растут, неприхотливы к почве и помогают очищать воздух

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В последние годы в больших городах предпочтения отдают другим деревьям

В последние годы в больших городах предпочтения отдают другим деревьям

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Жара из города в начале июня ушла, а вот тополиный пух остался

Жара из города в начале июня ушла, а вот тополиный пух остался

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Он создает атмосферу зимы в самый разгар лета

Он создает атмосферу зимы в самый разгар лета

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Если у вас проявляется аллергия во время цветения тополя, то стоит обратиться к врачам

Если у вас проявляется аллергия во время цветения тополя, то стоит обратиться к врачам

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Если не лечить аллергию, то ситуация может усугубиться

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