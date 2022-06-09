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Цветочный сезон: на площади Калинина начали продавать пионы и люпины — цена букета зависит от покупателя

Горожане торгуются с торговцами

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Такие красные пионы стоят 500 рублей

Такие красные пионы стоят 500 рублей

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В Новосибирске на площади Калинина начали продавать пионы и люпины. Как рассказывают продавцы, цветы появились около недели назад и имеют спрос у горожан. Мы узнали, сколько стоят и откуда они берутся.

Пионы и люпины на площади Калинина продают шесть человек. Пионы продают от 300 до 500 рублей за букет. Но цена, конечно, не устоявшаяся, и возможен торг.

— Цены разные. В зависимости от человека, сколько у него денег, — рассказала одна из продавщиц. Журналистке НГС она бы продала букет пионов за 300 рублей.

Все, с кем пообщался корреспондент НГС, рассказали, что пионы и люпины привозят с дач или со своих огородов. Как призналась одна женщина, люпины растут в огородах у всех и не нуждаются в уходе. Стоят эти цветы, кстати, намного дешевле: от 100 до 200 рублей. Помимо пионов и люпинов можно встретить букет с ромашками. Он стоит 200 рублей.

Как объяснила одна из продавщиц, сейчас она продает первые в этом сезоне пионы, со своего огорода. Они будут цвести еще пару недель. Поздние пионы зацветут уже ближе к осени.

Такой букетик с люпинами будет стоить вам 150 рублей

Такой букетик с люпинами будет стоить вам 150 рублей

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Пионы продают разных цветов, но от цвета цена не зависит

Пионы продают разных цветов, но от цвета цена не зависит

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На площади также активно продают рассаду с петуньями

На площади также активно продают рассаду с петуньями

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На площади активно продают рассаду с цветами

На площади активно продают рассаду с цветами

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Новосибирцы вместо грибов собирают в лесу сосновые шишки. Горожане решили не откладывать в сторону корзинки из-за засухи и похолодания.

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