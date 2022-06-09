Цветочный сезон: на площади Калинина начали продавать пионы и люпины — цена букета зависит от покупателя

В Новосибирске на площади Калинина начали продавать пионы и люпины. Как рассказывают продавцы, цветы появились около недели назад и имеют спрос у горожан. Мы узнали, сколько стоят и откуда они берутся.



Пионы и люпины на площади Калинина продают шесть человек. Пионы продают от 300 до 500 рублей за букет. Но цена, конечно, не устоявшаяся, и возможен торг.