Заморозки до -2 градусов: в НСО пришла волна холода с дождями и грозами
Тепла в ближайшие дни ожидать не стоит
В Новосибирской области ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, а также северный пронзительный ветер. Синоптики составили нерадостный прогноз.
— Самым холодным будет 4 июня из трех дней. К нам смещается с севера и северо-запада холодная воздушная масса. Осадки постепенно прекратятся с ростом атмосферного давления. Ночью могут быть заморозки до -2 градусов. Днем будет достаточно холодно. Ожидаем, что солнца в эти дни будет мало. Слоистая облачность над нами, поэтому прогрева существенного не будет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Тепло вернется в регион примерно после 6 июня, когда потоки сменятся на южные.
— Есть надежда, что снова будет выход тепла с районов Казахстана, — добавила специалист.
В Новосибирске 2 июня, в четверг, ожидаются ночью дожди, местами грозы, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный
3 июня, в пятницу, будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северный
В субботу, 4 июня, в городе ожидается преимущественно без осадков, ветер северный
В Новосибирской области местами ждем дожди. 2 июня на востоке региона могут быть грозы, ветер будет усиливаться при прохождении основного холодного атмосферного фронта. Ночью ожидается до
Заморозки по региону также ожидаются 3–4 июня, ночью до -2 градусов. 3 июня днем —
Сегодня, 1 июня, в Новосибирске начались грозы, и пошел град. В некоторых частях города он был очень крупный.
Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.