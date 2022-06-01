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Заморозки до -2 градусов: в НСО пришла волна холода с дождями и грозами

Тепла в ближайшие дни ожидать не стоит

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Дожди постепенно уйдут из региона. Их сменит холод

Дожди постепенно уйдут из региона. Их сменит холод

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В Новосибирской области ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, а также северный пронзительный ветер. Синоптики составили нерадостный прогноз.

— Самым холодным будет 4 июня из трех дней. К нам смещается с севера и северо-запада холодная воздушная масса. Осадки постепенно прекратятся с ростом атмосферного давления. Ночью могут быть заморозки до -2 градусов. Днем будет достаточно холодно. Ожидаем, что солнца в эти дни будет мало. Слоистая облачность над нами, поэтому прогрева существенного не будет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Тепло вернется в регион примерно после 6 июня, когда потоки сменятся на южные.

— Есть надежда, что снова будет выход тепла с районов Казахстана, — добавила специалист.

В Новосибирске 2 июня, в четверг, ожидаются ночью дожди, местами грозы, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный 8–13 м/с. Ночью будет +7... +9 градусов, днем — +14... +16 градусов.

3 июня, в пятницу, будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северный 4–9 м/с. Ночью температура опустится до +4... +6 градусов, в пригороде заморозки до -2... 0 градусов. Днем — +12... +14 градусов.

В субботу, 4 июня, в городе ожидается преимущественно без осадков, ветер северный 4–9 м/с. Ночные температуры составят +2... +4 градуса, в пригороде заморозки до -2... 0 градусов. Днем ожидается +12... +14 градусов.

В Новосибирской области местами ждем дожди. 2 июня на востоке региона могут быть грозы, ветер будет усиливаться при прохождении основного холодного атмосферного фронта. Ночью ожидается до 20 м/с, днем — до 18 м/с. Затем ветер будет немного тише, но уже северного направления. Днем будет +13... +18 градусов.

Заморозки по региону также ожидаются 3–4 июня, ночью до -2 градусов. 3 июня днем — +12... +17 градусов, а 4 июня +11... +16 градусов.

Сегодня, 1 июня, в Новосибирске начались грозы, и пошел град. В некоторых частях города он был очень крупный.

Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.

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