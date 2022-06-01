Заморозки до -2 градусов: в НСО пришла волна холода с дождями и грозами

В Новосибирской области ночью ожидаются заморозки до -2 градусов, а также северный пронзительный ветер. Синоптики составили нерадостный прогноз.



— Самым холодным будет 4 июня из трех дней. К нам смещается с севера и северо-запада холодная воздушная масса. Осадки постепенно прекратятся с ростом атмосферного давления. Ночью могут быть заморозки до -2 градусов. Днем будет достаточно холодно. Ожидаем, что солнца в эти дни будет мало. Слоистая облачность над нами, поэтому прогрева существенного не будет, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.