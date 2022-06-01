«Руку выставил, и теперь синяк»: град и грозы накрыли Новосибирск — видео непогоды

В Новосибирске начались грозы и пошел град. В некоторых частях города он был очень крупный.



— Это в Октябрьском районе на Добролюбова. Дождь начался очень резко, град был хоть и относительно небольшой, но лупил знатно — машины во дворе стали сигналить. Минуты через две стали сверкать молнии, очень громкая гроза была. Но всё так же быстро кончилось, как и началось, — рассказала читательница НГС Татьяна.