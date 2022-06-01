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«Руку выставил, и теперь синяк»: град и грозы накрыли Новосибирск — видео непогоды

В городе изменилась погода — стало холодно

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Непогода попала на видео

Непогода попала на видео

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В Новосибирске начались грозы и пошел град. В некоторых частях города он был очень крупный.

— Это в Октябрьском районе на Добролюбова. Дождь начался очень резко, град был хоть и относительно небольшой, но лупил знатно — машины во дворе стали сигналить. Минуты через две стали сверкать молнии, очень громкая гроза была. Но всё так же быстро кончилось, как и началось, — рассказала читательница НГС Татьяна.

Непогода попала на видео.

— Град — вот какие замечания. Он большой. Руку выставил, и теперь синяк, — отметил читатель НГС.

Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные.

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Новосибирскградгрозынепогода
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