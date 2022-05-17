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Перепады температуры и неделя дождей: какой будет погода в Новосибирске в июне

Изучаем прогнозы интернет-сервисов

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Предполагается, что самая высокая температура составит +29 градусов

Предполагается, что самая высокая температура составит +29 градусов

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До начала лета осталось чуть больше двух недель. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные. Рассказываем, когда в Новосибирск придет жара, а когда ждать дождей.

По данным сайта «Яндекс.Погода», который составляет прогноз по усредненным данным за 10 лет, воздух в июне прогреется максимум до +24 градусов днем и +18 ночью. Ожидается, что холоднее всего будет 1 июня — +18 днем и +11 ночью.

В первый месяц почти не будет дождей

В первый месяц почти не будет дождей

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Сервис World Weather обещает потепление до +25 градусов, которое стоит ждать 22 июня. При этом температура ночью будет держаться на уровне от +13 до +18 градусов. В некоторые дни возможна облачность, при этом о дождях сайт не предупреждает.

Ожидается, что самыми прохладными днями станут 1 и 2 июня

Ожидается, что самыми прохладными днями станут 1 и 2 июня

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Сайт RusMeteo обещает жару в первой половине июня, после этого температура может резко снизиться. Предполагается, что самым жарким днем станет 18 июня, когда воздух прогреется до +29 градусов. Уже спустя три дня возможно похолодание до +13 градусов и дождь. После этого начнется постепенное потепление.

С 20 по 26 июня ожидаются непрерывные дожди

С 20 по 26 июня ожидаются непрерывные дожди

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Ранее НГС изучил прогноз на лето в Новосибирске, который составил Гидрометцентр России. Рассказываем, стоит ли ждать температурных аномалий.

Уже на этой неделе, 17 мая, в Новосибирск может прийти жара в +31 градус. Такой прогноз дали синоптики. Также в городе ожидают дожди с грозами.

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