Перепады температуры и неделя дождей: какой будет погода в Новосибирске в июне

До начала лета осталось чуть больше двух недель. Пока синоптики не рассказали, чего ждать от погоды этим летом, но свои прогнозы составили популярные интернет-сервисы. НГС изучил их данные. Рассказываем, когда в Новосибирск придет жара, а когда ждать дождей.

По данным сайта «Яндекс.Погода», который составляет прогноз по усредненным данным за 10 лет, воздух в июне прогреется максимум до +24 градусов днем и +18 ночью. Ожидается, что холоднее всего будет 1 июня — +18 днем и +11 ночью.