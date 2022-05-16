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+31 градус и грозы: синоптики составили прогноз для Новосибирска на ближайшие дни

Ожидается, что ветер будет слабым

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Синоптики предупреждают о грозе во вторник и четверг

Синоптики предупреждают о грозе во вторник и четверг

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На этой неделе в Новосибирске ожидаются слабые дожди, также возможна гроза. При этом, по прогнозу синоптиков, воздух во вторник 17 мая прогреется до +31 градуса.

По данным ФГБУЗ «Западано-Сибирское УГМС», 17 мая ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с, днем — до 14 м/с. Ночью температура составит +14… +16 градусов, днем — +29… +31 градус.

В среду, 18 мая, погода будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный силой 2–7 м/с, днем — 4–9 м/c. Ночная температура составит +15... +17 градусов, дневная — +25... +27 градусов.

19 мая ночью осадки не ожидаются, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, ночью силой 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с. Ночью температура опустится до +13… +15 градусов, днем она составит +26… +28 градусов.

На прошлой неделе на Михайловской набережной распустились тюльпаны, а в других частях города деревья и кустарники покрылись зелеными листьями. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как Новосибирск преобразился весной.

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