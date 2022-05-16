+31 градус и грозы: синоптики составили прогноз для Новосибирска на ближайшие дни
Ожидается, что ветер будет слабым
На этой неделе в Новосибирске ожидаются слабые дожди, также возможна гроза. При этом, по прогнозу синоптиков, воздух во вторник 17 мая прогреется до +31 градуса.
По данным ФГБУЗ «Западано-Сибирское УГМС», 17 мая ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный силой
В среду, 18 мая, погода будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный силой
19 мая ночью осадки не ожидаются, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, ночью силой
На прошлой неделе на Михайловской набережной распустились тюльпаны, а в других частях города деревья и кустарники покрылись зелеными листьями. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как Новосибирск преобразился весной.