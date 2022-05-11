На Михайловской набережной распустились тюльпаны — показываем 15 весенних фото из Новосибирска
Город преобразился с приходом тепла
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В Новосибирск окончательно пришла весна — в ближайшие дни в городе ожидается потепление до +25 градусов. На клумбах распустились цветы, деревья покрылись листвой, а по утрам на улице слышно щебетание птиц.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по набережной и центру Новосибирска. Посмотрите на его снимках, как изменился город с приходом тепла.
На этой неделе в Новосибирске зацвела черемуха. Это произошло немного раньше, чем обычно. Согласно народной примете, после начала цветения в городе могут начаться заморозки.