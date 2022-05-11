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Тема дняЖара до +25 градусов и заморозки
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На Михайловской набережной распустились тюльпаны — показываем 15 весенних фото из Новосибирска

Город преобразился с приходом тепла

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Луковицы тюльпанов из Голландии привезли в Новосибирск в 2019 году

Луковицы тюльпанов из Голландии привезли в Новосибирск в 2019 году

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В Новосибирск окончательно пришла весна — в ближайшие дни в городе ожидается потепление до +25 градусов. На клумбах распустились цветы, деревья покрылись листвой, а по утрам на улице слышно щебетание птиц.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по набережной и центру Новосибирска. Посмотрите на его снимках, как изменился город с приходом тепла.

1 мая воздух в городе прогрелся до +16 градусов

1 мая воздух в городе прогрелся до +16 градусов

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Первые листья начали появляться на деревьях в конце апреля. Это произошло после потепления

Первые листья начали появляться на деревьях в конце апреля. Это произошло после потепления

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Особенно много зелени в городе можно увидеть на Михайловской набережной

Особенно много зелени в городе можно увидеть на Михайловской набережной

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Горожане часто выбирают это место для летнего отдыха и прогулок

Горожане часто выбирают это место для летнего отдыха и прогулок

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Листвы становится больше с каждым днем

Листвы становится больше с каждым днем

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Однако некоторые растения еще не преобразились после зимы

Однако некоторые растения еще не преобразились после зимы

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Яблони уже могут похвастать объемной листвой

Яблони уже могут похвастать объемной листвой

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Цветы впервые распустились в 2020 году, но набережная была закрыта из-за пандемии. Этой весной горожане могут приходить сюда на прогулку и любоваться цветами

Цветы впервые распустились в 2020 году, но набережная была закрыта из-за пандемии. Этой весной горожане могут приходить сюда на прогулку и любоваться цветами

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На рябине еще можно заметить ягоды, которые созрели еще осенью

На рябине еще можно заметить ягоды, которые созрели еще осенью

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На деревьях регулярно обрезают старые ветки, чтобы придать растениям определенную форму

На деревьях регулярно обрезают старые ветки, чтобы придать растениям определенную форму

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Часть растений не только покрылась листвой, но и зацвела

Часть растений не только покрылась листвой, но и зацвела

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Зелеными деревьями можно любоваться и вдоль дорог

Зелеными деревьями можно любоваться и вдоль дорог

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Новосибирск уже не выглядит таким серым, как обычно

Новосибирск уже не выглядит таким серым, как обычно

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Скоро в город придет лето

Скоро в город придет лето

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На этой неделе в Новосибирске зацвела черемуха. Это произошло немного раньше, чем обычно. Согласно народной примете, после начала цветения в городе могут начаться заморозки.

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