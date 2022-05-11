Черемуха зацвела в Новосибирске на неделю раньше срока
Цветущие деревья заметили в центре города
В Новосибирске начала цвести черемуха. Цветущие деревья заметили в центре Новосибирска. По словам эксперта, в этом году цветение началось немного раньше обычного.
— У нас была теплая зима и весна. Пробуждение растений в этом году чуть раньше обычного. Обычный срок зацветания черемухи — 16–20 мая, в этом году —
Несколько дней назад в Екатеринбурге ночью действительно были минусовые температуры. В Новосибирске, согласно прогнозам, до конца недели ожидается теплая погода.
В 2020 году из-за ранней теплой весны в Новосибирске черемуха зацвела дважды.