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Тема дняВывозят сморчки из леса ведрами. Фото
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Черемуха зацвела в Новосибирске на неделю раньше срока

Цветущие деревья заметили в центре города

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Из-за теплой зимы и весны дерево зацвело чуть раньше

Из-за теплой зимы и весны дерево зацвело чуть раньше

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В Новосибирске начала цвести черемуха. Цветущие деревья заметили в центре Новосибирска. По словам эксперта, в этом году цветение началось немного раньше обычного.

— У нас была теплая зима и весна. Пробуждение растений в этом году чуть раньше обычного. Обычный срок зацветания черемухи — 16–20 мая, в этом году — 11 мая. Практически на недельку сместилось распускание. В этом нет ничего страшного. Все знают, что в народе на цветение черемухи возможны заморозки. Слышал, что на Урале был небольшой минус, думаю, через 3–4 дня придет к нам. Не факт, но возможно, — рассказал НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

Несколько дней назад в Екатеринбурге ночью действительно были минусовые температуры. В Новосибирске, согласно прогнозам, до конца недели ожидается теплая погода.

Согласно народной примете, после цветения черемухи ожидается холод

Согласно народной примете, после цветения черемухи ожидается холод

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В 2020 году из-за ранней теплой весны в Новосибирске черемуха зацвела дважды.

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