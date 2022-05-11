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Жара до +25 градусов и заморозки — новый прогноз от новосибирских синоптиков

До конца недели ожидаются теплые и ясные дни

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Максимальная температура ожидается в пятницу

Максимальная температура ожидается в пятницу

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Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.

Так, 12 мая в городе будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3–8 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью ожидается +4... +6 градусов, днем — +20... +22 градуса.

13 мая по прогнозам синоптиков также не ожидается осадков. Сохранится юго-восточный ветер скорость 3–8 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с. Ночью ожидается +6... +8 градусов, днем — +21... +23 градуса.

В субботу, 14 мая, также не ожидается осадков. Ветер будет южным, скоростью 3–4 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью обещают температуру +8... +10 градусов, днем — +23... +25 градусов.

Сегодня в Новосибирске заметили цветущую черемуху — она зацвела немного раньше срока. Согласно народным приметам, черемуха цветет перед заморозками. В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что ночью 12 мая по области ожидается до -2 градусов, ночью 13 мая в некоторых районах — до -1 градуса. Ночью 14 мая по области обещают +5... +10 градусов.

— А так у нас сухая теплая воздушная масса, — сообщили в гидрометцентре.

В сухую и ветреную погоду возрастает риск пожаров. МЧС Новосибирской области напоминает, что в регионе запрещается разводить открытый район. На праздниках в области произошло несколько крупных пожаров: например, в субботу в СНТ «Волга» сгорели 4 дачи.

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