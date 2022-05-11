Жара до +25 градусов и заморозки — новый прогноз от новосибирских синоптиков
До конца недели ожидаются теплые и ясные дни
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.
Так, 12 мая в городе будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный
13 мая по прогнозам синоптиков также не ожидается осадков. Сохранится юго-восточный ветер скорость
В субботу, 14 мая, также не ожидается осадков. Ветер будет южным, скоростью
Сегодня в Новосибирске заметили цветущую черемуху — она зацвела немного раньше срока. Согласно народным приметам, черемуха цветет перед заморозками. В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что ночью 12 мая по области ожидается до -2 градусов, ночью 13 мая в некоторых районах — до -1 градуса. Ночью 14 мая по области обещают
— А так у нас сухая теплая воздушная масса, — сообщили в гидрометцентре.
В сухую и ветреную погоду возрастает риск пожаров. МЧС Новосибирской области напоминает, что в регионе запрещается разводить открытый район. На праздниках в области произошло несколько крупных пожаров: например, в субботу в СНТ «Волга» сгорели 4 дачи.