Жара до +25 градусов и заморозки — новый прогноз от новосибирских синоптиков

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра составили прогноз погоды на ближайшие три дня. Ожидается, что в городе будет тепло и сухо, но ветрено.



Так, 12 мая в городе будет преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3–8 м/с , порывы до 12 м/с . Температура ночью ожидается +4... +6 градусов, днем — +20... +22 градуса.



13 мая по прогнозам синоптиков также не ожидается осадков. Сохранится юго-восточный ветер скорость 3–8 м/с , днем порывы будут достигать 14 м/с . Ночью ожидается +6... +8 градусов, днем — +21... +23 градуса.



В субботу, 14 мая, также не ожидается осадков. Ветер будет южным, скоростью 3–4 м/с , днем порывы до 14 м/с . Ночью обещают температуру +8... +10 градусов, днем — +23... +25 градусов.