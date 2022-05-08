4 дома сгорели в дачном сообществе в Нижней Ельцовке
Кроме того, сгорели надворные постройки
Вчера вечером, 7 мая, в СНТ «Волга» в Нижней Ельцовке сгорело 4 дома. Видео с пламенем в редакцию прислал читатель.
— Дом горит, куча пожарных, — коротко описал ситуацию он.
Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21 час 7 мая.
— Огнем повреждены 4 дачных дома и 4 надворные постройки на четырех участках. Локализация 22:32. Ликвидация открытого горения 22:46, — сообщили в МЧС.
Спасатели уточнили, что на тушении работали 43 человека и 12 единиц техники.
В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность. До 10 мая в регионе действует особый противопожарный режим: новосибирцам запрещается разводить открытый огонь.