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4 дома сгорели в дачном сообществе в Нижней Ельцовке

Кроме того, сгорели надворные постройки

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Пожар начался поздно вечером

Пожар начался поздно вечером

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Вчера вечером, 7 мая, в СНТ «Волга» в Нижней Ельцовке сгорело 4 дома. Видео с пламенем в редакцию прислал читатель.

— Дом горит, куча пожарных, — коротко описал ситуацию он.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило в 21 час 7 мая.

— Огнем повреждены 4 дачных дома и 4 надворные постройки на четырех участках. Локализация 22:32. Ликвидация открытого горения 22:46, — сообщили в МЧС.

Спасатели уточнили, что на тушении работали 43 человека и 12 единиц техники.

В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность. До 10 мая в регионе действует особый противопожарный режим: новосибирцам запрещается разводить открытый огонь.

МЧСпожар
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