Новосибирцам запретили разжигать костры — МЧС провел рейд по дачам, чтобы рассказать об этом
Рассматриваем, как дачники реагировали на новые правила
Вчера, 15 апреля, в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До 10 мая новосибирцам нельзя жечь костры, а также рекомендуется убирать сухую траву с дачных участков. МЧС провело рейд по новосибирскому СНТ «Ягодка», чтобы рассказать дачникам о новых правилах.
— В связи с наступлением пожароопасного сезона ГУ МЧС спланированы профилактические мероприятия, направленные на доведение до граждан требований пожарной безопасности и необходимости их соблюдения, — рассказал заместитель главного государственного эксперта Новосибирской области по пожарному надзору Александр Гаврильченко.
В 2020 году Новосибирская область оказалась первой в России по ландшафтным пожарам. С начала года и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева выясняла, почему в регионе выгорела такая большая территория и как это может отразиться на жителях и природе Новосибирской области.