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Тема дняНападение на полицейских
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Фоторепортаж

Новосибирцам запретили разжигать костры — МЧС провел рейд по дачам, чтобы рассказать об этом

Рассматриваем, как дачники реагировали на новые правила

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Сейчас в регионе начался пожароопасный сезон

Сейчас в регионе начался пожароопасный сезон

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Вчера, 15 апреля, в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До 10 мая новосибирцам нельзя жечь костры, а также рекомендуется убирать сухую траву с дачных участков. МЧС провело рейд по новосибирскому СНТ «Ягодка», чтобы рассказать дачникам о новых правилах.

— В связи с наступлением пожароопасного сезона ГУ МЧС спланированы профилактические мероприятия, направленные на доведение до граждан требований пожарной безопасности и необходимости их соблюдения, — рассказал заместитель главного государственного эксперта Новосибирской области по пожарному надзору Александр Гаврильченко.

В начале рейда сотрудники МЧС осмотрели территорию дач с помощью дрона, но не обнаружили костров

В начале рейда сотрудники МЧС осмотрели территорию дач с помощью дрона, но не обнаружили костров

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Тогда они начали обход по участкам. Всем дачникам выдавали инструктаж о пожарной безопасности

Тогда они начали обход по участкам. Всем дачникам выдавали инструктаж о пожарной безопасности

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За нарушения режима пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч

За нарушения режима пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 2 до 4 тысяч

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По итогам прошлого сезона было возбуждено более 800 административных дел о нарушении пожарной безопасности

По итогам прошлого сезона было возбуждено более 800 административных дел о нарушении пожарной безопасности

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Всего за период пожароопасного сезона в 2021 году зарегистрировали 448 пожаров в садовых обществах

Всего за период пожароопасного сезона в 2021 году зарегистрировали 448 пожаров в садовых обществах

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Это на 16% больше, чем в 2020 году

Это на 16% больше, чем в 2020 году

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Такие обходы МЧС планирует проводить до 10 мая

Такие обходы МЧС планирует проводить до 10 мая

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После 10 мая, скорее всего, особый противопожарный режим перестанет действовать в регионе

После 10 мая, скорее всего, особый противопожарный режим перестанет действовать в регионе

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По информации синоптиков, с 16 по 18 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса горимости

По информации синоптиков, с 16 по 18 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса горимости

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В 2020 году Новосибирская область оказалась первой в России по ландшафтным пожарам. С начала года и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз. Корреспондент НГС Екатерина Евстафьева выясняла, почему в регионе выгорела такая большая территория и как это может отразиться на жителях и природе Новосибирской области.

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