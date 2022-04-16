Новосибирцам запретили разжигать костры — МЧС провел рейд по дачам, чтобы рассказать об этом

Вчера, 15 апреля, в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До 10 мая новосибирцам нельзя жечь костры, а также рекомендуется убирать сухую траву с дачных участков. МЧС провело рейд по новосибирскому СНТ «Ягодка», чтобы рассказать дачникам о новых правилах.

— В связи с наступлением пожароопасного сезона ГУ МЧС спланированы профилактические мероприятия, направленные на доведение до граждан требований пожарной безопасности и необходимости их соблюдения, — рассказал заместитель главного государственного эксперта Новосибирской области по пожарному надзору Александр Гаврильченко.