Шквалы до 25 м/с: новосибирцы получили СМС-рассылку об опасной погоде
Ожидаются гроза и град
Вечером 29 июня жители Новосибирской области получили СМС-рассылку от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ней горожан предупреждали о непогоде.
— В конце дня 29-го, ночью 30 июня в НСО ожидаются местами дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до 25 м/с, — говорится в тексте сообщения.
Там же указано, что в случае чрезвычайных ситуаций можно звонить по номеру 112.
В целом с 30 июня в городе ожидается усиление ветра из-за прохождения холодного фронта. Дневные температуры будут держаться на уровне