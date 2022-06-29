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Шквалы до 25 м/с: новосибирцы получили СМС-рассылку об опасной погоде

Ожидаются гроза и град

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Непогода ожидается сегодня и завтра

Непогода ожидается сегодня и завтра

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Вечером 29 июня жители Новосибирской области получили СМС-рассылку от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ней горожан предупреждали о непогоде.

— В конце дня 29-го, ночью 30 июня в НСО ожидаются местами дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра, местами шквалы до 25 м/с, — говорится в тексте сообщения.

Там же указано, что в случае чрезвычайных ситуаций можно звонить по номеру 112.

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В целом с 30 июня в городе ожидается усиление ветра из-за прохождения холодного фронта. Дневные температуры будут держаться на уровне +19... +21 градуса. Прогноз до конца недели можно посмотреть тут.

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