«Такое потрясающее шоу»: ночная гроза и град в Новосибирске попали на видео
Показываем захватывающие кадры
Ночью с 29 на 30 июня в Новосибирске прошел сильный ливень с грозой, а в Первомайском районе к ним прибавился крупный град. Наши читатели сняли эти явления на видео. Показываем, каким ярким было небо прошедшей ночью.
— Проснулись от сильного грохота. Не сразу поняли, что это практически непрекращающиеся раскаты грома. А в небе, оказывается, такое потрясающее шоу, — рассказала читательница Наталья Плотникова.
Накануне новосибирцы получили рассылку об опасной погоде. Горожан предупредили о грозах, ливнях, граде и порывах ветра до