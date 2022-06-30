«Такое потрясающее шоу»: ночная гроза и град в Новосибирске попали на видео

Накануне новосибирцы получили рассылку об опасной погоде. Горожан предупредили о грозах, ливнях, граде и порывах ветра до 25 м/с . Ранее синоптики предупредили, что ночью 30 июня в Новосибирске пройдет холодный фронт. Рассказываем, как он повлияет на погоду.