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«Такое потрясающее шоу»: ночная гроза и град в Новосибирске попали на видео

Показываем захватывающие кадры

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Грозу заметили в разных районах города

Грозу заметили в разных районах города

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Ночью с 29 на 30 июня в Новосибирске прошел сильный ливень с грозой, а в Первомайском районе к ним прибавился крупный град. Наши читатели сняли эти явления на видео. Показываем, каким ярким было небо прошедшей ночью.

— Проснулись от сильного грохота. Не сразу поняли, что это практически непрекращающиеся раскаты грома. А в небе, оказывается, такое потрясающее шоу, — рассказала читательница Наталья Плотникова.

А так град выглядел вблизи

А так град выглядел вблизи

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Накануне новосибирцы получили рассылку об опасной погоде. Горожан предупредили о грозах, ливнях, граде и порывах ветра до 25 м/с. Ранее синоптики предупредили, что ночью 30 июня в Новосибирске пройдет холодный фронт. Рассказываем, как он повлияет на погоду.

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