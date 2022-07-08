Приближается +31 градус. Как спастись от летнего зноя — выбираем вентилятор для лица
НГС предлагает вам подборку девайсов, которые облегчат жаркие дни
В Новосибирске в выходные, 9 и 10 июля, ожидается жара в
Сейчас на прилавках магазинов техники можно найти вентилятор, работающий на батарейках, от USB-порта, аккумулятора и даже механического воздействия. Их можно прикреплять и к телефону, и к ноутбуку. В длительной поездке, в душном офисе или на жарком пляже он может стать незаменимой вещью.
Портативный вентилятор для телефона
Такой девайс можно приобрести на OZON за 170–190 рублей. Он маленький и компактный, однако нужно искать тот, чтобы подходил под порт телефона.
Помимо такого вентилятора, можно также найти с USB-кабелем, который подойдет для рабочего места. По словам продавца-консультанта DNS Ксении, такие девайсы отлично обдувают лицо, однако это всё, на что они способны.
Карманный вентилятор
Такой вентилятор не нужно заряжать, им могут пользоваться даже маленькие дети. Принцип работы простой, механический, но трудно пользоваться им долгое время: чтобы он работал, нужно постоянно нажимать на кнопку. Приобрести можно, например, в магазине Modi за 250 рублей.
Вентилятор на аккумуляторе
Такой прибор подходит как для душных помещений, так и жарких пляжей. Он с легкостью поместится в сумку, а поток ветра, создаваемый им, достаточно сильный для того, чтобы проветрить небольшое личное рабочее место. Приобрести можно как в DNS за 1500 рублей, так и на OZON за 326–1500 рублей.
Накануне НГС изучил прогнозы на июль, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.