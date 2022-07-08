Приближается +31 градус. Как спастись от летнего зноя — выбираем вентилятор для лица

В Новосибирске в выходные, 9 и 10 июля, ожидается жара в +28... +29 градусов. В понедельник воздух прогреется до +31 градуса. НГС посмотрел разные виды портативных вентиляторов, которые помогут пережить жаркие дни.



Сейчас на прилавках магазинов техники можно найти вентилятор, работающий на батарейках, от USB-порта, аккумулятора и даже механического воздействия. Их можно прикреплять и к телефону, и к ноутбуку. В длительной поездке, в душном офисе или на жарком пляже он может стать незаменимой вещью.

