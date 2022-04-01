Знакомьтесь, Викуша! Как сибирячка ушла с работы с доходом до 120 тысяч и стала больничным клоуном

— Тогда я пришла к своему директору, Евгению Александровичу, поговорить об этом. Он, кажется, уже знал, о чем будет разговор. Он по возрасту и отношению мне почти как отец, такой старший товарищ, мы проработали вместе шесть лет, и у нас очень хорошие отношения. И он тоже давно понял, что я уже не горю своим делом и хочу уйти.



Директор поинтересовался, куда Вика собирается пойти работать, и когда узнал, понимающее улыбнулся и кивнул: «А-а-а, к своим клоунам». Не очень хотел отпускать, но отнесся с пониманием, сам согласился, что девушке пора менять сферу деятельности, и заявление в итоге подписал. Ну, а Вику уже ждали «ее клоуны».



— В больничной клоунаде как менеджер я зарабатывала 40 тысяч. Почему говорю «зарабатывала»? Потому что сейчас, в связи с ситуацией в мире, вообще всё плохо, и, скорее всего, я в марте получила последнюю зарплату, — делится девушка и добавляет, что будет искать допдоход, чтобы закрывать все свои платежи и расходы. Бросать работу с клоунами она не собирается — пока готова заниматься волонтерством бесплатно.



Глобальные маленькие чудеса

Став менеджером проектов АНО «Больничные клоуны НОС», Вика параллельно продолжала участвовать в выходах к детям, общаться, играть и заниматься с ними.



— Момент выхода к детям — это вообще отдельная история, — отмечает Виктория. — Если, тем более, ты идешь в онкологию или к ребенку с ДЦП, это такой невероятный ресурс, когда ты видишь там прогресс. Когда я, не имеющая образования медицинского, просто прихожу создавать социокультурную реабилитацию, читать сказки, проводить мастер-классы либо надевать нос и просто проживать с ребенком какой-то период времени. И я, например, знаю, что этот ребенок что-то не умел делать, а проходит три-четыре месяца, и он начинает это делать. И ты сидишь и осознаешь глобальность себя сейчас, здесь, на Земле. Вот ты, обычный человек, Вика, и ты за четыре месяца этому ребенку помогла научиться пересказывать, когда он раньше не мог этого делать. А сейчас он может.

