Знакомьтесь, Викуша! Как сибирячка ушла с работы с доходом до 120 тысяч и стала больничным клоуном

Сибирячка Виктория Гончар жила жизнью обычной городской девушки, но вдруг круто ее изменила. Из ведущего менеджера по развитию бизнеса в крупной компании она превратилась в больничного клоуна и помогает облегчить и раскрасить будни детей в больницах Новосибирска. Девушка стала зарабатывать в разы меньше, однако для нее самой это не так важно, как то, насколько полезна и значима ее работа сейчас. Виктория рассказала нам, что именно сподвигло ее перестроить свою жизнь, почему клоун никогда не наденет нос на глазах у людей и как творить чудеса, будучи обычным человеком.
Прежде чем вы начнете читать историю клоуна Викуши, посмотрите наш короткий фильм о том, как найти себя и делать добрые дела.
Всё начиналось с носа
Виктория встречает нас с улыбкой в «Доме клоунов» в старинном деревянном здании на улице Коммунистической. В глаза сразу бросается, какая она изящная и почти невесомая. Свою воздушность Виктория сама полушутя описала в профиле в «Инстаграм»* (запрещен в России) — «21 грамм меня». Это не так уж далеко от правды: когда Вика берет в руки забавные большие клоунские башмаки, кажется, будто они чуть ли не больше ее самой.
Девушка показывает нам веселые наряды клоунов, грим, и, наконец, святая святых — коробочку с... носами. Красные кругляшки на резиночках, для каждого клоуна — свой. Чтобы надеть нос, Вика отворачивается. Удивляемся, но девушка поясняет, что это важный и неизменный ритуал — никто не должен видеть, как нос появляется на лице клоуна, иначе пропадает то маленькое волшебство превращения, появляется эффект неискренности и маскарада, а так быть не должно. С этих носов-то в свое время всё и началось.
До прихода в больничную клоунаду Вика работала топ-менеджером в крупной компании, любила проводить свободное время в кругу друзей, занималась спортом, интересовалась разными вещами, но никогда особо не задумывалась о своем истинном предназначении и о поиске дела всей жизни.
— И тут однажды утром я увидела в местных новостях эти яркие носы, сразу обратила на них внимание, думаю, какие прикольные ребята, занимаются таким офигенным делом, — вспоминает Вика. — Почему мне это отозвалось, поняла чуть позже. Я вышла из дома, села за руль, поехала на работу и вспомнила, что в шесть лет я перенесла сложную операцию на ноге, и у меня была долгая реабилитация, с сентября по декабрь я находилась в областной больнице. И я помню эти хмурые дни в больнице, маму не пустили со мной лежать, так как мне было уже шесть годиков. И я думаю, если бы эти ребята тогда были рядом, было бы всё вообще по-другому, это было бы круто.
Вика нашла, что этим проектом занимается автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны НОС». Сперва она пришла к ребятам волонтером — читать детям сказки.
Хочу быть клоуном!
Вике нравилось читать детям сказки, у нее это отлично получалось. Но чем дольше она находилась в организации в качестве сказочницы, тем больше она присматривалась к ним, носителям манящих красных носов — к клоунам. Девушке было очень интересно и любопытно, что же происходит за стенами палаты, когда там — они. Казалось, что творится непременно магия.
— И в какой-то момент мы с партнером-сказочницей после очередного выхода сидим в кафе, пьем кофе и обсуждаем: «Юль, а ты бы хотела быть клоуном?» — я ее спрашиваю. Она отвечает: «Слушай, да, тебе тоже влечет?» Я говорю: да, не понимаю, почему, но мне так хочется тоже этот нос надеть и посмотреть, какое у меня будет состояние, что вообще поменяется во мне.
Все это время Вика думала, что клоуну нужно что-то придумывать, владеть актерским мастерством и сама себя отговаривала — ну, какой из нее клоун, она даже анекдоты рассказывать не умеет. На деле всё оказалось иначе.
— Да не про анекдоты это. Да, конечно, клоун — это про смех, конечно, он должен рассмешить. Но не анекдотами и не актерским мастерством. Больничная клоунада — это про жить, здесь и сейчас. Замедлиться, увидеть, что происходит вокруг, и из этого создать игру, — делится Вика.
Со временем девушка поняла это, а первое озарение пришло, пожалуй, на посвящении в клоуны. Ты стоишь в центре комнаты, на тебя устремлены десятки глаз, и ты просто не представляешь, что делать. А потом смотришь на себя со стороны и тебе самому становится смешно от того, какой ты забавный и растерянный, вслед за тобой становится смешно другим, и вот тут уже начинается импровизация — так, как чувствуешь. Важно отпустить здесь все условности и почувствовать себя ребенком, вернуться на этот уровень сознания и вести себя так, как хочется прямо сейчас, ни о чем не задумываясь. Ведь клоун — это про честность, игру и жизнь в моменте.
Так исполнилась мечта Вики, и она стала уже не просто сказочницей, а клоуном. А вот официальное имя у Вики-клоуна появилось не сразу:
— Как-то мы с напарником Пашей были в военном госпитале для ветеранов. Решили, что споем им частушки, готовились почти на ходу. Паша прихватил гитару, я нашла в интернете кучу текстов частушек. На самом деле импровизированные выходы гораздо чаще заходят на ура, чем заготовленные, так вышло и в этот раз, все были в восторге. А потом благодарные ветераны стали спрашивать: «Ребята, а как вас зовут?» И тут мы поняли, что наши родные имена не совсем подходят для клоунов, а других и нет. И я говорю весело — а что у нас сегодня — частушки? Ну, значит, мы — Павлушка и Викушка! И с тех пор это имя со мной, я — клоун Викуша, — улыбается девушка.
А еще так Викторию называл в детстве ее папа. И это многое значит для нее, поскольку отец довольно мало жил с семьей.
«Завтра платить за квартиру, а танцы пока не приносят денег»
Вика с детства занималась танцами и в 16 лет поступила в новосибирский колледж на хореографа. Однако обучаться девушка не смогла — у семьи не было возможности оплатить обязательный взнос. О танцевальном образовании на время пришлось забыть — девушка вернулась домой, в рабочий поселок Посевная в Черепановском районе, окончила школу, потом поступила в аграрный колледж в селе Раздольное по совершенно другому профилю — менеджер агропромышленной отрасли. Какое-то время она все-таки преподавала танцы в городе, но была вынуждена найти более прибыльную работу.
Вика отмечает, что такая история наверняка знакома многим — всегда есть какое-то сомнение внутри каждого творческого человека, когда он понимает реалии жизни:
— И ты думаешь — вроде как бы я и хочу творчеством заниматься, я вроде бы верю в то, что должно что-то получиться. Но реалии жизни говорят, что тебе завтра платить за квартиру съемную, а танцы тебе пока не приносят денег. Они, может быть, когда-нибудь тебе принесут их, но не сегодня, моя дорогая, а сегодня тебе нужно заплатить. И, мне кажется, такая история в жизни у каждого человека, когда он принимает решение быть взрослым, зарабатывать деньги и уходит просто от творчества, — с легкостью грустью рассуждает Виктория. Но следом продолжает с оптимизмом. — А здесь я начала ощущать, что начал пробиваться свет этого творчества через уже взрослую меня. Это про то, что ты возвращаешься на уровень сознания детей и начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Да, ты взрослая, ты всё можешь, да, тебе нужно зарабатывать, но почему ты себя от этого ограничиваешь? Сядь и подумай, как можно это преобразовать в жизнь так, чтобы тебе было хорошо самой и вокруг тебя тоже хорошо было всем.
И Вика придумала. Сперва она была волонтером в свободное от работы время. Всегда с огромным удовольствием приходила в «Дом клоунов», участвовала в выходах и видела в этой деятельности настоящую отдушину. И тем больше тяготила девушку ее работа.
«На этой работе я могу развивать бизнес, но не себя»
— Приходя на свое рабочее место, я видела работу, которая меня уже не развивала как личность. Я понимала, что на этой работе я могу развивать бизнес, но не себя, и это меня тяготило, потому что я хотела видеть свое предназначение в жизни.
Вика поняла, что хочет быть полноценной частью мира клоунов. Но прежде нужно было уволиться с нынешней работы. Девушка была ведущим менеджером по развитию бизнеса в крупной компании-дистрибьюторе продуктов питания «ООО СибМК». Там она стабильно зарабатывала около 80 тысяч рублей в месяц, а в пиковые месяцы продаж доходило до 100 и даже 120 тысяч.
— Тогда я пришла к своему директору, Евгению Александровичу, поговорить об этом. Он, кажется, уже знал, о чем будет разговор. Он по возрасту и отношению мне почти как отец, такой старший товарищ, мы проработали вместе шесть лет, и у нас очень хорошие отношения. И он тоже давно понял, что я уже не горю своим делом и хочу уйти.
Директор поинтересовался, куда Вика собирается пойти работать, и когда узнал, понимающее улыбнулся и кивнул: «А-а-а, к своим клоунам». Не очень хотел отпускать, но отнесся с пониманием, сам согласился, что девушке пора менять сферу деятельности, и заявление в итоге подписал. Ну, а Вику уже ждали «ее клоуны».
— В больничной клоунаде как менеджер я зарабатывала 40 тысяч. Почему говорю «зарабатывала»? Потому что сейчас, в связи с ситуацией в мире, вообще всё плохо, и, скорее всего, я в марте получила последнюю зарплату, — делится девушка и добавляет, что будет искать допдоход, чтобы закрывать все свои платежи и расходы. Бросать работу с клоунами она не собирается — пока готова заниматься волонтерством бесплатно.
Глобальные маленькие чудеса
Став менеджером проектов АНО «Больничные клоуны НОС», Вика параллельно продолжала участвовать в выходах к детям, общаться, играть и заниматься с ними.
— Момент выхода к детям — это вообще отдельная история, — отмечает Виктория. — Если, тем более, ты идешь в онкологию или к ребенку с ДЦП, это такой невероятный ресурс, когда ты видишь там прогресс. Когда я, не имеющая образования медицинского, просто прихожу создавать социокультурную реабилитацию, читать сказки, проводить мастер-классы либо надевать нос и просто проживать с ребенком какой-то период времени. И я, например, знаю, что этот ребенок что-то не умел делать, а проходит три-четыре месяца, и он начинает это делать. И ты сидишь и осознаешь глобальность себя сейчас, здесь, на Земле. Вот ты, обычный человек, Вика, и ты за четыре месяца этому ребенку помогла научиться пересказывать, когда он раньше не мог этого делать. А сейчас он может.
Девушка занималась с Леной Чуприной — девочке 21 год, у нее ДЦП, она находится на домашнем лечении с мамой. С апреля Вика читала с ней сказки. До этого Лена совсем не запоминала последовательность. Стихи она учила хорошо, но пересказы для нее были очень сложны.
— То есть, заучить — это одно, а чтобы запомнить последовательность и пересказать, немножко по-другому работает голова. И она начала это делать, она начала пересказывать. И когда ты сравниваешь глобальность расширения бизнеса и эту глобальность, тут даже взвешивать ничего не надо, тут само собой всё перевешивается.
«Понимаешь, где важность жизни»
Пожалуй, главная цель клоунов — скрасить серые больничные будни маленьких пациентов, дать им возможность отвлечься от проблем со здоровьем. И очень часто дети отвечают такой искренней, непосредственной благодарностью, что остаться равнодушным просто невозможно.
— Мы как-то пришли читать сказку с партнером Юлей, и у нас с собой были такие заготовки-открыточки, на каждой был нарисован подарок, бантиком перевязанный, а сам подарок был пустой. Задумка этой открытки в том, чтобы ребенок там нарисовал, что он хочет подарить своему близкому, и подарил эту открытку. Мы заходим, читаем сказку и говорим — у нас для вас сюрприз, мы вам оставляем открыточки, раздаем их, и одна девочка говорит — а можно мне три? Мы с Юлей переглянулись, — ну, нам не жалко, держи три. Отдали ей три, идем, а в голове — ну, может, брату, сестре, маме, например, или как-то еще.
После следующей палаты эта мысль Вику уже отпустила — уже другую жизнь в другой палате прожили. Прошли в итоге все палаты, начитались. И слышат — сзади им кричит девочка: «Тетеньки, стойте!» Вика и Юля увидели ту самую девочку, которая попросила три открытки.
— И такая смешная картина — ей то ли тапки большие, она бежит, тапки эти в разные стороны хлопают, хвостики болтаются, и она бежит с этими открытками, — смеется Вика. — А мы им по ролям читали сказку про гуся и медведя, и вот она дарит: одной — гуся, другой — медведя. Всё! Ну, сперва мы держимся, конечно, потом разворачиваемся, смотрим друг на друга — у меня глаза блестят, у той уже слезы текут. Это настолько милый момент! Ребенок, не зная нас, взамен на то, что мы пришли прочитать ей сказку, она, совсем маленькая девочка, сообразила, взяла еще по дополнительной открытке для того, чтобы сделать нам этот сюрприз, подарить нам этот подарок. Ну, конечно, тут всё начинает дрожать, вот в этот-то момент ты и понимаешь, где важность жизни.
Рассуждая о том, как совмещать работу ради денег и дело для души, Виктория замечает, что главное — верить в себя и свои силы:
— Как только я начала верить, поняла, что я всё могу, что нет у человека абсолютно никаких преград, надо просто хотеть, и всё. Это так легко и просто со стороны звучит, кажется, — ага, вот, захотела. Если кто-то думает, что всё легко и просто дается — нет. У меня тоже бывают моменты, когда у меня не хватает финансов, я точно такой же обычный человек, у которого есть кредиты, ипотеки, я в магазин хожу за продуктами, трачу деньги, мне их нужно зарабатывать, всё понятно. Но если верить в себя и в свои силы, можно сделать всё что угодно.
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