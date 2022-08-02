«Говорили, что я полный идиот»: новосибирец вытащил мешки с мусором на дорогу — он объяснил НГС свой поступок

Сегодня днем, 2 августа, новосибирец Виталий Ботенко выложил мешки с мусором на проезжую часть улицы Дуси Ковальчук. Он объяснил НГС, зачем это сделал.

Мужчина начал раскладывать мусор недалеко от здания на улице Дуси Ковальчук, 398 около 13:30. Это заметили автомобилисты, а также сотрудники организаций, которые работают рядом.