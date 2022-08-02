«Говорили, что я полный идиот»: новосибирец вытащил мешки с мусором на дорогу — он объяснил НГС свой поступок
Инцидент произошел недалеко от площади Калинина, на улице Дуси Ковальчук
Сегодня днем, 2 августа, новосибирец Виталий Ботенко выложил мешки с мусором на проезжую часть улицы Дуси Ковальчук. Он объяснил НГС, зачем это сделал.
Мужчина начал раскладывать мусор недалеко от здания на улице Дуси Ковальчук, 398 около 13:30. Это заметили автомобилисты, а также сотрудники организаций, которые работают рядом.
— Он возмущен кучей мусора. Кто-то постоянно складывает его, и не можем найти концов и краев, кто выбрасывает. Куча скапливается метрах в 10 от остановки, ближе к парковочным местам, практически на проезжей части. А этот человек выбросил мешки на проезжую часть, а потом решил сам это всё убрать. Его целью было показать возмущение, — рассказала НГС Елена Симонова, парикмахер в салоне «
Виталий начал раскладывать мусор около 13:30. С ним удалось поговорить корреспонденту НГС.
— Я хочу привлечь город Новосибирск к мусорной проблеме. Все проезжают мимо этого мусора. Я здесь в какой раз торчу, убираю, заставляю других убирать. Мне сигналили, говорили, что я полный идиот. А я говорю: «Ребята, почему я смотрю на всё это, а вам вообще пофиг?» Это наш город — Новосибирск. Мы его любим. Говорим, что он самый крутой в Сибири, а мусор не замечаем, — пояснил мужчина.
Затем он начал уносить мешки обратно. На место приехала машина «Экологии-Новосибирск» и погрузила мусор.
На площади Калинина регулярно скапливается мусор. Мэрия и регоператор «Экология-Новосибирск» винят в этом незаконных торговцев, которые и оставляют мешки с отходами возле светофоров, остановок и на тротуаре.
В середине июля в центре Новосибирска заметили большой выводок крыс, живущих на мусорке. Местный житель насчитал около 10 животных. Снимки с грызунами сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. После публикации животных потравили.