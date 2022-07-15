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Выводок крыс около мусорных контейнеров в центре Новосибирска уничтожили

Коммунальщики объяснили, что крыс травят регулярно: раз в три месяца или по просьбе жителей

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Крыс заметил местный житель Вокзальной магистрали, их было примерно 10 штук

Крыс заметил местный житель Вокзальной магистрали, их было примерно 10 штук

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В Новосибирске управляющая компания потравила крыс, которых заметили на этой неделе на мусорке между домами № 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль. Накануне, 14 июля, НГС подробно показал грызунов, поселившихся в центре.

После публикации материала в телеграм-канале НГС Государственная жилищная инспекция Новосибирской области оставила комментарий. Инспекция сообщила, что было направлено информационное письмо в управляющую компанию ООО УК «Дост–Н» о необходимости проведения дератизации.

— В случае бездействия управляющей организации жители могут подать обращение в Роспотребнадзор, — добавили в организации.

После публикации ГЖИ прокомментировала ситуацию

После публикации ГЖИ прокомментировала ситуацию

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НГС решил узнать, пришло ли письмо в «Дост–Н». В диспетчерской посоветовали обратиться по номеру ЖЭУ-11. Перед первой публикацией в ЖЭУ-11 корреспонденту обещали перезвонить, но этого так и не произошло. Сегодня комментарий дали охотно.

— Письмо мы никакое не получали еще. Мы регулярно раз в три месяца травим крыс и сегодня, 15 июля, этот день был по плану. Мы оставляли заявку на той недели и всех потравили. Везде засыпали отраву, в большие норы за контейнерной помойкой — тоже. Также крыс травим по обращениям граждан, — сообщили в ЖЭУ-11.

Также женщина добавила, что за ближайшую неделю обращений не было, люди звонили только сегодня, так как крысы после отравы бегали и искали воду.

Около мусорных контейнеров в середине недели местный житель заметил больших крыс и грызунов поменьше

Около мусорных контейнеров в середине недели местный житель заметил больших крыс и грызунов поменьше

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На пресс-конференции мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос, который касался крыс. Он обратил внимание на публикации, касающиеся Вокзальной магистрали. Мэр добавил, что сейчас фиксируют увеличение животных-паразитов.

— Увеличение зафиксировано еще в зимний период. С наступлением тепла в городе проводится мероприятие под названием дератизация. К мероприятиям привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктовой продукции, где рядом находятся контейнерные площадки, — ответил Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр сообщил, что в городе создан специальный штаб по дератизации и его возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

В мае редакции НГС ответили в мэрии, что управляющие компании как юридические лица обязаны регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, а также следить за состоянием помещения мусорной камеры.

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