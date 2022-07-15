Выводок крыс около мусорных контейнеров в центре Новосибирска уничтожили

В Новосибирске управляющая компания потравила крыс, которых заметили на этой неделе на мусорке между домами № 15 и 17 на улице Вокзальная магистраль. Накануне, 14 июля, НГС подробно показал грызунов, поселившихся в центре.

После публикации материала в телеграм-канале НГС Государственная жилищная инспекция Новосибирской области оставила комментарий. Инспекция сообщила, что было направлено информационное письмо в управляющую компанию ООО УК «Дост–Н» о необходимости проведения дератизации.