Выводок крыс около мусорных контейнеров в центре Новосибирска уничтожили
Коммунальщики объяснили, что крыс травят регулярно: раз в три месяца или по просьбе жителей
В Новосибирске управляющая компания потравила крыс, которых заметили на этой неделе на мусорке между домами
После публикации материала в телеграм-канале НГС Государственная жилищная инспекция Новосибирской области оставила комментарий. Инспекция сообщила, что было направлено информационное письмо в управляющую компанию ООО УК «Дост–Н» о необходимости проведения дератизации.
— В случае бездействия управляющей организации жители могут подать обращение в Роспотребнадзор, — добавили в организации.
НГС решил узнать, пришло ли письмо в «Дост–Н». В диспетчерской посоветовали обратиться по номеру
— Письмо мы никакое не получали еще. Мы регулярно раз в три месяца травим крыс и сегодня, 15 июля, этот день был по плану. Мы оставляли заявку на той недели и всех потравили. Везде засыпали отраву, в большие норы за контейнерной помойкой — тоже. Также крыс травим по обращениям граждан, — сообщили в
Также женщина добавила, что за ближайшую неделю обращений не было, люди звонили только сегодня, так как крысы после отравы бегали и искали воду.
На пресс-конференции мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос, который касался крыс. Он обратил внимание на публикации, касающиеся Вокзальной магистрали. Мэр добавил, что сейчас фиксируют увеличение животных-паразитов.
— Увеличение зафиксировано еще в зимний период. С наступлением тепла в городе проводится мероприятие под названием дератизация. К мероприятиям привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктовой продукции, где рядом находятся контейнерные площадки, — ответил Анатолий Локоть.
Кроме того, мэр сообщил, что в городе создан специальный штаб по дератизации и его возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
В мае редакции НГС ответили в мэрии, что управляющие компании как юридические лица обязаны регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях, а также следить за состоянием помещения мусорной камеры.