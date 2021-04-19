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Застройщик упрекнул мэрию Новосибирска в некачественном уходе за скверами

Ранее компания «Квадратный МЭТР» потребовала компенсацию за обслуживание сквера «Альгамбра»

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Общедоступный сквер на площади Кондратюка был одним из условий строительства нового дома

Общедоступный сквер на площади Кондратюка был одним из условий строительства нового дома

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Создатели сквера «Альгамбра» объяснили иск к мэрии Новосибирска

В компании «Квадратный МЭТР», построившей жилой дом Prime House и сквер «Альгамбра» на площади Кондратюка, прокомментировали иск к мэрии на полмиллиона: оказалось, что застройщик обслуживал его одновременно с «Горзеленхозом».

По словам управляющего компанией предпринимателя Игоря Панфилова, участок, на котором расположен сквер, является муниципальной собственностью и был благоустроен по техническим условиям строительства здания. Его ввели в эксплуатацию 17 декабря 2019 года, с этого момента ответственность за территорию перешла к городу.

— При этом к обслуживанию сквера муниципалитет смог приступить только в сентябре 2020 года. Для того чтобы сохранить сквер благоустроенным, комфортным и безопасным для жителей города, застройщик продолжал обслуживать его собственными силами на протяжении девяти месяцев, осуществляя такие работы как вывоз снега, уборка территории, уход за зелеными насаждениями, соответственно, понес расходы на сумму 541 524 рубля, — объяснил Игорь Панфилов.

В управлении по благоустройству общественных пространств сообщили НГС, что с 1 января по 31 августа 2020 года уборкой сквера занималось МКУ «Горзеленхоз». А с сентября и до конца года по муниципальному контракту — управляющая компания новостройки, «Прайм Сервис». Этот договор, заметили в мэрии, обошелся городу в 109 865 рублей и «был выполнен обеими сторонами в срок и с надлежащим качеством».

При этом в управлении подчеркнули, что не получили уведомление об иске застройщика. По данным, опубликованным в карточке дела на сайте арбитражного суда, дата рассмотрения иска всё еще не назначена.

Игорь Панфилов отметил, что у застройщика сегодня нет конфликтов с городскими властями, они продолжают сотрудничать и планируют новые совместные проекты общественных пространств.

— Подача иска ООО «Квадратный МЭТР» к мэрии — вопрос не только компенсации затрат, но и привлечения внимания к вопросу обустройства и содержания общественных пространств, — объяснил Игорь Панфилов. — Очевидно, что мало организовать новое комфортное городское пространство — за ним необходимо должным образом ухаживать. Сейчас, несмотря на то, что стремление горожан и властей жить в благоустроенной, комфортной городской среде совпадает, недостаточно развиты как инструменты обслуживания общественных зон, так и нормативная база.

Сквер «Альгамбра» — не единственный пример обустройства общественной территории силами застройщика. Неделю назад жители микрорайона Щ через общественные обсуждения отстояли благоустроенную зеленую зону возле новостройки, где планировали парковку.

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Альгамбраарбитражный судблагоустройствомэрия Новосибирскапарки и скверы
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