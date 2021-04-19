Застройщик упрекнул мэрию Новосибирска в некачественном уходе за скверами

— При этом к обслуживанию сквера муниципалитет смог приступить только в сентябре 2020 года. Для того чтобы сохранить сквер благоустроенным, комфортным и безопасным для жителей города, застройщик продолжал обслуживать его собственными силами на протяжении девяти месяцев, осуществляя такие работы как вывоз снега, уборка территории, уход за зелеными насаждениями, соответственно, понес расходы на сумму 541 524 рубля, — объяснил Игорь Панфилов.



В управлении по благоустройству общественных пространств сообщили НГС, что с 1 января по 31 августа 2020 года уборкой сквера занималось МКУ «Горзеленхоз». А с сентября и до конца года по муниципальному контракту — управляющая компания новостройки, « Прайм Сервис ». Этот договор, заметили в мэрии, обошелся городу в 109 865 рублей и «был выполнен обеими сторонами в срок и с надлежащим качеством».



При этом в управлении подчеркнули, что не получили уведомление об иске застройщика. По данным, опубликованным в карточке дела на сайте арбитражного суда, дата рассмотрения иска всё еще не назначена.

