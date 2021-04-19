Застройщик упрекнул мэрию Новосибирска в некачественном уходе за скверами

Создатели сквера «Альгамбра» объяснили иск к мэрии Новосибирска
В компании «Квадратный МЭТР», построившей жилой дом Prime House и сквер «Альгамбра» на площади Кондратюка, прокомментировали иск к мэрии на полмиллиона: оказалось, что застройщик обслуживал его одновременно с «Горзеленхозом».
По словам управляющего компанией предпринимателя Игоря Панфилова, участок, на котором расположен сквер, является муниципальной собственностью и был благоустроен по техническим условиям строительства здания. Его ввели в эксплуатацию
— При этом к обслуживанию сквера муниципалитет смог приступить только в сентябре 2020 года. Для того чтобы сохранить сквер благоустроенным, комфортным и безопасным для жителей города, застройщик продолжал обслуживать его собственными силами на протяжении девяти месяцев, осуществляя такие работы как вывоз снега, уборка территории, уход за зелеными насаждениями, соответственно, понес расходы на сумму
В управлении по благоустройству общественных пространств сообщили НГС, что с
При этом в управлении подчеркнули, что не получили уведомление об иске застройщика. По данным, опубликованным в карточке дела на сайте арбитражного суда, дата рассмотрения иска всё еще не назначена.
Игорь Панфилов отметил, что у застройщика сегодня нет конфликтов с городскими властями, они продолжают сотрудничать и планируют новые совместные проекты общественных пространств.
— Подача иска ООО «
Сквер «Альгамбра» — не единственный пример обустройства общественной территории силами застройщика. Неделю назад жители