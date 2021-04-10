Жители Академгородка отстояли сквер, на месте которого хотели построить автостоянку

Жители микрорайона «Щ» в Новосибирске отстояли сквер, построенный застройщиком дома по адресу улица Иванова, 8. Ранее по постановлению мэрии здесь на этом месте планировалось сделать автостоянку.

— Я категорически против, поскольку этот сквер был создан, в том числе, и на мои средства. Кроме того, я регулярно хожу вдоль железнодорожных путей и очень часто наблюдаю на всём их протяжении собаководов и просто прогуливающихся людей. Неправильно отнимать у людей одну из немногих оставшихся в «Щ» зеленых зон, особенно, если это облагороженный сквер, — написал один из собственников квартир в этом доме.