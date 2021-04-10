10 апреля суббота
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 2/10
usd 77.17
eur 91.78

Все новости

Все новости

Жители Академгородка отстояли сквер, на месте которого хотели построить автостоянку

Его обустроил застройщик одного из домов

579
12Обсудить

Поделиться

Местные жители попросили не разурушать существующий сквер&nbsp;

Местные жители попросили не разурушать существующий сквер 

Поделиться

Жители микрорайона «Щ» в Новосибирске отстояли сквер, построенный застройщиком дома по адресу улица Иванова, 8. Ранее по постановлению мэрии здесь на этом месте планировалось сделать автостоянку.

— Я категорически против, поскольку этот сквер был создан, в том числе, и на мои средства. Кроме того, я регулярно хожу вдоль железнодорожных путей и очень часто наблюдаю на всём их протяжении собаководов и просто прогуливающихся людей. Неправильно отнимать у людей одну из немногих оставшихся в «Щ» зеленых зон, особенно, если это облагороженный сквер, — написал один из собственников квартир в этом доме.

Люди просят не разрушать уже существующий сквер, поскольку он уже благоустроен.

— Это место — одно из немногих общественных пространств в этом районе, и оно уже благоустроено. Ломать его, чтобы строить парковку, это варварство и плевок нам, местным жителям, — прокомментировал еще один из местных жителей.

Как следует из информации, размещенной в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска, в результате общественного обсуждения решили учесть предложение о сохранении данного участка в качестве сквера.

Ранее депутат Наталья Пинус опубликовала результаты независимой оценки рыночной стоимости участка рядом со сквером на улице Демакова. Однако в мэрии сообщили, что она не является легитимной.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Академгородокпарковкасквер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...