Независимая экспертиза оценила скандальный пустырь на Демакова в 228 млн — мэрия продала его на 74 млн дешевле

Оценка определила рыночную стоимость проданного за 154 миллиона пустыря на Демакова
Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус опубликовала результаты экспертизы рыночной стоимости участка рядом со сквером на улице Демакова — оказалось, что продать его мэрия могла значительно дороже.
Как написала депутат на своей странице в Facebook, оценку проводила компания «Центр-Консультант». Оценщики определили рыночную стоимость участка площадью
— Оформленные материалы оценки я планирую направить в прокуратуру города Новосибирска для приобщения к материалам дела в вопросе оценки правомерности продажи участка без торгов по цене 154 миллиона рублей, — заявила в публикации Наталья Пинус.
При этом она отметила, что
Корреспондент НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать независимую экспертизу и то, как она может повлиять на ситуацию.
Продажа участка вызвала волну возмущения как среди горожан, так и среди депутатов. Мэр Новосибирска объяснял сделку необходимостью благоустроить соседний сквер, на который у муниципалитета нет средств — работы уже запланировали на 2021 год. Между тем местные жители требовали объединить участки в один и создать большой сквер — они даже выходили на пикеты.