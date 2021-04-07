Независимая экспертиза оценила скандальный пустырь на Демакова в 228 млн — мэрия продала его на 74 млн дешевле

— Оформленные материалы оценки я планирую направить в прокуратуру города Новосибирска для приобщения к материалам дела в вопросе оценки правомерности продажи участка без торгов по цене 154 миллиона рублей, — заявила в публикации Наталья Пинус.



При этом она отметила, что 5 апреля Советский районный суд вернул прокуратуре иск, который ведомство направило в суд в марте. Прокуратура подала иск к мэрии Новосибирска по результатам проверки, которую провела по просьбе депутатов Горсовета. В иске было требование признать сделку по продаже участка ничтожной и наложить обеспечительные меры на территорию.



Корреспондент НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать независимую экспертизу и то, как она может повлиять на ситуацию.



Продажа участка вызвала волну возмущения как среди горожан, так и среди депутатов. Мэр Новосибирска объяснял сделку необходимостью благоустроить соседний сквер, на который у муниципалитета нет средств — работы уже запланировали на 2021 год. Между тем местные жители требовали объединить участки в один и создать большой сквер — они даже выходили на пикеты.

