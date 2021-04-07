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Независимая экспертиза оценила скандальный пустырь на Демакова в 228 млн — мэрия продала его на 74 млн дешевле

Оценку заказала депутат Горсовета Наталья Пинус

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Местные жители настаивают, чтобы соседний со сквером участок тоже благоустроили — пока на нём планируют ТРЦ

Местные жители настаивают, чтобы соседний со сквером участок тоже благоустроили — пока на нём планируют ТРЦ

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Оценка определила рыночную стоимость проданного за 154 миллиона пустыря на Демакова

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус опубликовала результаты экспертизы рыночной стоимости участка рядом со сквером на улице Демакова — оказалось, что продать его мэрия могла значительно дороже.

Как написала депутат на своей странице в Facebook, оценку проводила компания «Центр-Консультант». Оценщики определили рыночную стоимость участка площадью 23,4 тысячи кв. м в 228 миллионов рублей. При этом в конце прошлого года подконтрольное мэрии Новосибирска АО «НАИР» продало его на 74 миллиона дешевле.

— Оформленные материалы оценки я планирую направить в прокуратуру города Новосибирска для приобщения к материалам дела в вопросе оценки правомерности продажи участка без торгов по цене 154 миллиона рублей, — заявила в публикации Наталья Пинус.

При этом она отметила, что 5 апреля Советский районный суд вернул прокуратуре иск, который ведомство направило в суд в марте. Прокуратура подала иск к мэрии Новосибирска по результатам проверки, которую провела по просьбе депутатов Горсовета. В иске было требование признать сделку по продаже участка ничтожной и наложить обеспечительные меры на территорию.

Корреспондент НГС направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать независимую экспертизу и то, как она может повлиять на ситуацию.

Продажа участка вызвала волну возмущения как среди горожан, так и среди депутатов. Мэр Новосибирска объяснял сделку необходимостью благоустроить соседний сквер, на который у муниципалитета нет средств — работы уже запланировали на 2021 год. Между тем местные жители требовали объединить участки в один и создать большой сквер — они даже выходили на пикеты.

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