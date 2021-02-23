Жители Академгородка провели одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова

В Академгородке на улице Демакова прошла серия одиночных пикетов с целью протеста против передачи здешнего сквера под застройку.
О мероприятии рассказали в социальных сетях сразу несколько жителей Академгородка, в том числе депутат Горсовета Наталья Пинус. По ее словам, участники возложили цветы к памятнику Александру Демакову в честь
Горожанам не нравится то, что мэрия передала часть территории между улицами Российской, Демакова и Полевой под застройку. Это было сделано «без конкурсных процедур по цене, в несколько раз ниже рыночной цены», говорится в петиции, которую предлагали подписать участники пикетов.
Участники пикетов держали собственноручно изготовленные плакаты с надписями: «Даешь сибирское Зарядье» (по всей видимости, имеется в виду парк, который разбит в Москве на месте разрушенной гостиницы «Россия»), «НАИР в сортир» («Новосибирское агентство инвестиционного развития» — структура мэрии, продавшая участок частной компании), «Жигульский, ты же из Академа» (имеется в виду начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии)
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил продажу участка тем, что жителям Академгородка «нужны дополнительные жилые постройки» и им « не хватает досуговых мест».