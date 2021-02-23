Жители Академгородка провели одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова

В Академгородке на улице Демакова прошла серия одиночных пикетов с целью протеста против передачи здешнего сквера под застройку.

О мероприятии рассказали в социальных сетях сразу несколько жителей Академгородка, в том числе депутат Горсовета Наталья Пинус. По ее словам, участники возложили цветы к памятнику Александру Демакову в честь 23 Февраля , а потом встали одиночными пикетами вокруг сквера.

