23 февраля вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 2/10
usd 73.98
eur 89.66

Все новости

Все новости

Жители Академгородка провели одиночные пикеты против застройки сквера на Демакова

Пикетчики решили совместить акцию протеста с возложением цветов

1 147
43Обсудить

Поделиться

Неравнодушные жители Академгородка вышли с пикетами&nbsp;

Неравнодушные жители Академгородка вышли с пикетами 

Поделиться

В Академгородке на улице Демакова прошла серия одиночных пикетов с целью протеста против передачи здешнего сквера под застройку.

О мероприятии рассказали в социальных сетях сразу несколько жителей Академгородка, в том числе депутат Горсовета Наталья Пинус. По ее словам, участники возложили цветы к памятнику Александру Демакову в честь 23 Февраля, а потом встали одиночными пикетами вокруг сквера.

Участники акции протестовали против передачи части сквера под застройку

Участники акции протестовали против передачи части сквера под застройку

Поделиться

Горожанам не нравится то, что мэрия передала часть территории между улицами Российской, Демакова и Полевой под застройку. Это было сделано «без конкурсных процедур по цене, в несколько раз ниже рыночной цены», говорится в петиции, которую предлагали подписать участники пикетов.

Участники пикетов держали собственноручно изготовленные плакаты с надписями: «Даешь сибирское Зарядье» (по всей видимости, имеется в виду парк, который разбит в Москве на месте разрушенной гостиницы «Россия»), «НАИР в сортир» («Новосибирское агентство инвестиционного развития» — структура мэрии, продавшая участок частной компании), «Жигульский, ты же из Академа» (имеется в виду начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии) и т. д.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил продажу участка тем, что жителям Академгородка «нужны дополнительные жилые постройки» и им « не хватает досуговых мест».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (43)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...