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Мэр Новосибирска объяснил, почему пустырь в Академгородке продали без торгов

Анатолий Локоть заявил, что деньги от продажи участка потратят на зеленую зону рядом

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Зеленую зону начнут обустраивать с июня

Зеленую зону начнут обустраивать с июня

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В Новосибирске построят досуговый центр на проданном без торгов участке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в Академгородке на участке, который продали без торгов частной компании, откроют досуговый центр, а рядом обустроят зеленую зону.

Сегодня во время пресс-конференции мэру задали вопрос о том, почему этот земельный участок бывшей территории рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне «Щ» был продан через муниципальное акционерное общество в обход аукциона.

Глава города объяснил, что во время развития микрорайона «Щ» был отведен участок меньше 5 га, использовался для разных хозяйственных нужд. При этом в районе наблюдается нехватка зеленых зон, поэтому на этом месте для организации сквера площадью в 2,5 га специалисты разработали проект, который позже одобрила комиссия.

— Дальше вопрос — когда реализовать можно будет проект? Если, как предлагали некоторые, за счет бюджетных вливаний — это может растянуться на неопределенный срок. Было принято решение привлечь деньги частного инвестора. Чтобы это реализовать, в 2019 году этот участок был внесен в план реализации. Почему была избрана именно такая схема специалистами департамента — для того, чтобы ускорить решение вопроса, была проведена оценка данного участка независимыми экспертами. Определена сумма 154 млн рублей, и эти деньги пойдут именно на то, чтобы оформить зеленую зону, — рассказал Анатолий Локоть. Также, по его словам, часть из этой суммы выделят на разработку проектно-сметной документации для дворца культуры «Академия».

Новый сквер начнут обустраивать в июне, чтобы провести работы в течение сезона. Мэр подчеркнул, что продажа участка за большую сумму могла бы быть невыгодной для местных жителей.

— Частный инвестор, заплатив такие деньги, сделает всё, чтобы вернуть их с прибылью. Это невозможно, не построив там жилой дом. Но разве жителям нужны дополнительные жилые постройки? Поэтому речь идет о построении досугового центра, который тоже необходим, об этом жители говорили. И трагический случай, который произошел в промзоне, погибла студентка нашего университета, именно тогда общественники заговорили, что не хватает досуговых мест. Речь идет о возведении такого объекта, развлекательно-досугового центра. Упор делается на зеленую зону, построение этого парка, — уточнил глава города.

Концепцию сквера жителям микрорайона «Щ» презентовали в конце 2019 года. Этот проект вызвал споры между жителями. Одни были согласны даже на небольшую зеленую зону, а другие не хотели уступать ни одного квадратного метра площади. НГС разобрался в этом конфликте.

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Советский районзеленые зонысквер
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