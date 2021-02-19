Мэр Новосибирска объяснил, почему пустырь в Академгородке продали без торгов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в Академгородке на участке, который продали без торгов частной компании, откроют досуговый центр, а рядом обустроят зеленую зону.

Сегодня во время пресс-конференции мэру задали вопрос о том, почему этот земельный участок бывшей территории рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне «Щ» был продан через муниципальное акционерное общество в обход аукциона.