Депутаты попросили прокуратуру проверить продажу сквера в Академгородке — что на это ответил Анатолий Локоть

Анатолий Локоть поддержал обращение в прокуратуру из-за продажи сквера на Демакова
Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились в прокуратуру из-за скандала вокруг сквера на Демакова. Ведомство попросили проверить законность продажи земли.
Напомним, что мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне «Щ» без торгов за 150 миллионов. Позже Анатолий Локоть заявил, что на этом участке откроют досуговый центр, а рядом обустроят зеленую зону.
Инициативу на сессии выдвинул депутат Константин Антонов, по его словам, сквер продан за бесценок, передаёт сайт Заксобрания. Его поддержали большинство депутатов, а также с обращением в прокуратуру согласился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Поддерживаю это решение. Не сомневаюсь в объективном рассмотрении со стороны прокуратуры. Надеюсь, что после заключения правоохранительных органов политические спекуляции вокруг этого земельного участка прекратятся. Уже летом в этом году мы сможем приступить к его благоустройству. И предложить жителям микрорайона полноценный новый зеленый сквер вместо пустыря, — рассказал Анатолий Локоть.
На прошлых выходных в Академгородке на улице Демакова прошла серия одиночных пикетов против передачи здешнего сквера под застройку.