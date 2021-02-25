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Депутаты попросили прокуратуру проверить продажу сквера в Академгородке — что на это ответил Анатолий Локоть

Он поддерживает эту инициативу и считает, что это может положить конец спорам

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Мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка&nbsp;на пересечении улиц Арбузова и Российской без торгов — жители вышли из-за этого на пикеты

Мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской без торгов — жители вышли из-за этого на пикеты

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Анатолий Локоть поддержал обращение в прокуратуру из-за продажи сквера на Демакова

Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились в прокуратуру из-за скандала вокруг сквера на Демакова. Ведомство попросили проверить законность продажи земли.

Напомним, что мэрия Новосибирска продала бывшую территорию рынка на пересечении улиц Арбузова и Российской в микрорайоне «Щ» без торгов за 150 миллионов. Позже Анатолий Локоть заявил, что на этом участке откроют досуговый центр, а рядом обустроят зеленую зону.

Инициативу на сессии выдвинул депутат Константин Антонов, по его словам, сквер продан за бесценок, передаёт сайт Заксобрания. Его поддержали большинство депутатов, а также с обращением в прокуратуру согласился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Поддерживаю это решение. Не сомневаюсь в объективном рассмотрении со стороны прокуратуры. Надеюсь, что после заключения правоохранительных органов политические спекуляции вокруг этого земельного участка прекратятся. Уже летом в этом году мы сможем приступить к его благоустройству. И предложить жителям микрорайона полноценный новый зеленый сквер вместо пустыря, — рассказал Анатолий Локоть.

На прошлых выходных в Академгородке на улице Демакова прошла серия одиночных пикетов против передачи здешнего сквера под застройку.

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Советский районзеленые зонысквер
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