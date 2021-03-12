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Прокуратура потребовала наложить арест на участок у сквера на Демакова и признать сделку ничтожной

Иск к мэрии Новосибирска прокурор города подал 11 марта

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Прокуратура оспорит продажу участка, который жители требуют объединить со сквером и благоустроить

Прокуратура оспорит продажу участка, который жители требуют объединить со сквером и благоустроить

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Прокуратура города Новосибирска вчера, 11 марта, направила в Советский районный суд иск с требованием признать сделку по продаже участка рядом со сквером на улице Демакова ничтожной — об этом сегодня на заседании комиссий Горсовета рассказал главный прокурор города Роман Сивак.

Прокурор уточнил, что решение было принято по итогам проведенной проверки. Инициаторами проверки выступили депутаты Горсовета, идею поддержал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Было принято решение о том, чтобы прокурор города, то есть я, направил в суд Советского района исковое заявление о признании права отсутствующим и о ничтожности совершенной сделки, — рассказал Роман Сивак. — Каких-либо обстоятельств и тонкостей прокурорской проверки я сейчас излагать не буду по понятным причинам, но исковое заявление было принято судом.

По его словам, основная претензия прокуратуры заключается в том, что асфальтированные площадки на земельном участке, которые проходили как основной предмет продажи, не могут быть объектами недвижимости.

— Есть сложившаяся в Российской Федерации судебная практика, которая нам об этом говорит: это может быть элементом благоустройства или иной формой на земельном участке, но никак не объектом недвижимости, — пояснил прокурор.

Он также добавил, что в иске есть требование наложить обеспечительные меры на проданный участок.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.

О том, что участок площадью 2,3 га, граничащий с территорией сквера на улице Демакова, был продан, стало известно в феврале. Мэр Новосибирска объяснял продажу участка обязательствами, которые возьмет на себя покупатель: в частности, он должен вложить средства в благоустройство сквера по соседству. Между тем это решение вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ»: они провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка и за его объединение с территорией сквера.

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