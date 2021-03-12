Прокуратура потребовала наложить арест на участок у сквера на Демакова и признать сделку ничтожной

Прокуратура города Новосибирска вчера,
Прокурор уточнил, что решение было принято по итогам проведенной проверки. Инициаторами проверки выступили депутаты Горсовета, идею поддержал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Было принято решение о том, чтобы прокурор города, то есть я, направил в суд Советского района исковое заявление о признании права отсутствующим и о ничтожности совершенной сделки, — рассказал Роман Сивак. — Каких-либо обстоятельств и тонкостей прокурорской проверки я сейчас излагать не буду по понятным причинам, но исковое заявление было принято судом.
По его словам, основная претензия прокуратуры заключается в том, что асфальтированные площадки на земельном участке, которые проходили как основной предмет продажи, не могут быть объектами недвижимости.
— Есть сложившаяся в Российской Федерации судебная практика, которая нам об этом говорит: это может быть элементом благоустройства или иной формой на земельном участке, но никак не объектом недвижимости, — пояснил прокурор.
Он также добавил, что в иске есть требование наложить обеспечительные меры на проданный участок.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.
О том, что участок площадью