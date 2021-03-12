Прокуратура потребовала наложить арест на участок у сквера на Демакова и признать сделку ничтожной

Прокуратура города Новосибирска вчера, 11 марта , направила в Советский районный суд иск с требованием признать сделку по продаже участка рядом со сквером на улице Демакова ничтожной — об этом сегодня на заседании комиссий Горсовета рассказал главный прокурор города Роман Сивак.



Прокурор уточнил, что решение было принято по итогам проведенной проверки. Инициаторами проверки выступили депутаты Горсовета, идею поддержал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



— Было принято решение о том, чтобы прокурор города, то есть я, направил в суд Советского района исковое заявление о признании права отсутствующим и о ничтожности совершенной сделки, — рассказал Роман Сивак. — Каких-либо обстоятельств и тонкостей прокурорской проверки я сейчас излагать не буду по понятным причинам, но исковое заявление было принято судом.

