Прокуратура начала проверять продажу скандального участка на Демакова — что уже выяснили

Сегодня, 2 марта, в прокуратуре Новосибирской области назвали первые результаты проверки сделки по продаже участка земли на улице Демакова без торгов. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что там построят досуговый центр, а рядом обустроят сквер.



Проверку сделки инициировали депутаты Законодательного собрания НСО. Мэр поддержал это решение.

— На сегодняшний день мы установили механизм продажи этого участка. Его площадь составляет 2,3 га. Он расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство ТРЦ и автостоянок. По решению мэрии этот земельный участок в 2020 году был внесен в качестве вклада в уставной капитал АО «Новосибирское агентство инициативного развития». Это акционерное общество создано в 2014 году самой мэрией для реализации проектов для развития города. Предварительно была проведена независимая оценка. Мэрия получила долю в виде акций на стоимость земельного участка в акционерном обществе, — рассказал во время пресс-конференции первый заместитель прокурора НСО Борис Крылов.