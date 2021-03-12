В мэрии рассказали, когда начнут благоустраивать сквер на Демакова

Мэрия Новосибирска планирует начать работы в сквере на Демакова с
Мэрия Новосибирска планирует начать работы по благоустройству зеленой зоны площадью 2,5 гектара на улице Демакова с
Она напомнила, что в марте прошлого года был согласован и утвержден дизайн-проект благоустройства сквера.
— 9 марта 2021 года подписано соглашение между департаментом культуры, спорта и молодежной политики и АО «НАИР», включающее в себя обязательство по финансированию благоустройства сквера на участке 2,5 гектара в 2021 году, — сказала Анна Терешкова.
АО «НАИР» ранее продало соседний участок площадью 2,3 гектара, который местные жители также просили включить в территорию сквера. Анна Терешкова подчеркнула, что участок никогда не относился к зеленой зоне, а в федеральную программу, по которой разработали дизайн-проект сквера, попала только территория в 2,5 гектара.
— Напомню, что проект благоустройства сквера на улице Демакова занял девятое место в ходе голосования. Мы понимаем, что при существующей скорости реализации одного проекта обустройства зеленой зоны в год в рамках программы, которая будет действовать до 2024 года, мы можем обустроить только шесть территорий, — цитирует вице-мэра пресс-центр мэрии. — Мы понимаем, что реализация такого проекта возможна за внебюджетные средства. И поэтому для нас позитивным было известие, что средства от реализации участка, соседнего со сквером на улице Демакова, будут выделены на его благоустройство.
О том, что средства от продажи участка будут направлены на благоустройство сквера, ранее заявлял также мэр Новосибирска. По информации главы департамента земельных и имущественных отношений, полный расчет за проданную территорию должен произойти к
Между тем сегодня стало известно, что прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделки ничтожной, поскольку асфальтированные площадки на участке, которые и были предметом продажи, не могут считаться объектами недвижимости. Одно из требований иска — наложить обеспечительные меры на спорную землю.
— У мэрии города Новосибирска оснований подвергать сомнению правомерность постановки на кадастровый учет асфальтовых площадок в качестве объектов капитального строительства не было, так как мэрия города Новосибирска получила их в статусе объектов недвижимости от Российской Федерации, — пояснили в мэрии в ответ на запрос НГС. — Право муниципальной собственности возникло не в результате постановки на кадастровый учет, а в результате сделки, связанной с передачей федерального имущества в муниципальную собственность. Постановку на кадастровый учет асфальтовых площадок как объекта капитального строительства осуществила Российская Федерация, мэрия города Новосибирска никаких действий по этому поводу не совершала.
Депутат горсовета Наталья Пинус, выступая на заседании, отметила, что продажа участка не была необходимой для благоустройства и привлечь средства на сквер еще возможно.
— Помимо программы «Комфортная городская среда» это и средства спонсоров — мы много привлекали спонсорские деньги на благоустройство в Академгородке. У меня предварительно есть три спонсора, которые готовы вкладывать, — заявила депутат. — Фандрайзинговые программы у нас тоже работают — мы в прошлом году набрали много денег на благоустройство пляжа. Мы справимся, вы нам просто дайте возможность этот сквер построить.
В декабре 2019 года жителям представили концепцию благоустройства сквера площадью 2,5 гектара, в марте 2020 года окончательный дизайн-проект был утвержден. Между тем активисты микрорайона Щ настаивают на объединении участков и благоустройстве всех территории между улицами Арбузова, Российской и Демакова.