В мэрии рассказали, когда начнут благоустраивать сквер на Демакова

Мэрия Новосибирска планирует начать работы по благоустройству зеленой зоны площадью 2,5 гектара на улице Демакова с 1 июня 2021 года — об этом сегодня, 12 марта , на заседании комиссии горсовета рассказала вице-мэр Анна Терешкова. Сквер должен быть готов в сентябре.



Она напомнила, что в марте прошлого года был согласован и утвержден дизайн-проект благоустройства сквера.



— 9 марта 2021 года подписано соглашение между департаментом культуры, спорта и молодежной политики и АО «НАИР», включающее в себя обязательство по финансированию благоустройства сквера на участке 2,5 гектара в 2021 году, — сказала Анна Терешкова.

