В мэрии Новосибирска назвали нелегитимной независимую оценку пустыря на Демакова

По предоставленным Натальей Пинус данным, стоимость участка оценили в 228 миллионов рублей. В конце прошлого года он был продан за 154,2 миллиона — в мэрии отмечают, что на тот момент именно такая сумма значилась в проведенной рыночной оценке.



Продажа участка вызвала волну возмущения как среди горожан, так и среди депутатов. Мэр Новосибирска объяснял сделку необходимостью благоустроить соседний сквер, на который у муниципалитета нет средств, — работы уже запланировали на 2021 год . Между тем местные жители требовали объединить участки в один и создать большой сквер — они даже выходили на пикеты. Прокуратура проверила сделку и направила в суд иск с требованием, в частности, признать сделку ничтожной, но на этой неделе стало известно, что суд вернул его заявителю.