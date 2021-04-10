10 апреля суббота
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 77.17
eur 91.78

Все новости

Все новости

В мэрии Новосибирска назвали нелегитимной независимую оценку пустыря на Демакова

Результаты этой оценки никак не повлияют на совершённую сделку, считают в муниципалитете

677
24Обсудить

Поделиться

Территорию, по мнению Натальи Пинус, могли продать дороже. Но независмая оценка ничего не изменит

Территорию, по мнению Натальи Пинус, могли продать дороже. Но независмая оценка ничего не изменит

Поделиться

Независимая оценка стоимости пустыря на Демакова не повлияет на сделку

В мэрии Новосибирска прокомментировали результаты независимой оценки пустыря рядом с территорией сквера на улице Демакова, которую на этой неделе опубликовала депутат Горсовета Наталья Пинус.

— Проведенная Пинус Н. И. оценка имущества не может оказать влияния на совершённую сделку купли-продажи. В соответствии с федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», легитимной является оценка, которая заказывается собственником имущества, либо по решению суда, — ответили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии на запрос НГС.

По предоставленным Натальей Пинус данным, стоимость участка оценили в 228 миллионов рублей. В конце прошлого года он был продан за 154,2 миллиона — в мэрии отмечают, что на тот момент именно такая сумма значилась в проведенной рыночной оценке.

Продажа участка вызвала волну возмущения как среди горожан, так и среди депутатов. Мэр Новосибирска объяснял сделку необходимостью благоустроить соседний сквер, на который у муниципалитета нет средств, — работы уже запланировали на 2021 год. Между тем местные жители требовали объединить участки в один и создать большой сквер — они даже выходили на пикеты. Прокуратура проверила сделку и направила в суд иск с требованием, в частности, признать сделку ничтожной, но на этой неделе стало известно, что суд вернул его заявителю.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мэрия Новосибирскапарки и скверысквер на Демакова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...