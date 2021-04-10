В мэрии Новосибирска назвали нелегитимной независимую оценку пустыря на Демакова

Независимая оценка стоимости пустыря на Демакова не повлияет на сделку
В мэрии Новосибирска прокомментировали результаты независимой оценки пустыря рядом с территорией сквера на улице Демакова, которую на этой неделе опубликовала депутат Горсовета Наталья Пинус.
— Проведенная
По предоставленным Натальей Пинус данным, стоимость участка оценили
Продажа участка вызвала волну возмущения как среди горожан, так и среди депутатов. Мэр Новосибирска объяснял сделку необходимостью благоустроить соседний сквер, на который у муниципалитета нет средств, — работы уже запланировали