Вам не выжить? Проверьте, сможете ли вы спастись от жары

Коварное летнее солнце ошибок не прощает. Стоит только перегреться под ним, как вы ощутите все «прелести» теплового или солнечного удара. Поэтому лучше оставаться в тени, прятаться в водоеме или вовсе не совершать ошибку и не выходить из комнаты. Но это не единственные правила спасения от летнего зноя. А вы знаете, как выжить в городе в жару? Давайте проверим.
- Пивом
- Водой
- Зеленым чаем
- На жаре лучше не пить
- Мороженое
- Овощи и фрукты
- Мясо
- На жаре лучше не есть
- Огурцы
- Помидоры
- Свекла
- Картофель
- Какая еда? Только питье!
- Главное — как следует пообедать
- Плотный завтрак, легкий ужин, а обедом можно пренебречь
- Неприятно, но ничего страшного
- Да, можно умереть
- Выпить побольше воды и вызвать скорую
- Перейти в тень, на ветер, выпить много воды
- Снять одежду и уйти в тень
- Зажевать мятную жвачку
- Место знакомое, буду нырять
- Ни в коем случае
- Состояние оглушенности, шаткая походка, временами состояние обморока
- Изменение сознания от путанности до комы, судороги, бред
- Головная боль, тошнота, общая слабость
- Намажусь сметаной — всегда помогает!
- Буду пользоваться только кремом
- Ничего не поделаешь — только ждать, когда само пройдет
- Один час
- 45 минут
- Полчаса
- 15 минут