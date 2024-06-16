Вам не выжить? Проверьте, сможете ли вы спастись от жары

Коварное летнее солнце ошибок не прощает. Стоит только перегреться под ним, как вы ощутите все «прелести» теплового или солнечного удара. Поэтому лучше оставаться в тени, прятаться в водоеме или вовсе не совершать ошибку и не выходить из комнаты. Но это не единственные правила спасения от летнего зноя. А вы знаете, как выжить в городе в жару? Давайте проверим.