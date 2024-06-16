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Лето тест Вам не выжить? Проверьте, сможете ли вы спастись от жары

Вам не выжить? Проверьте, сможете ли вы спастись от жары

Всего 10 правильных ответов спасут вас от солнечного удара

865
4 комментария
Единственное, чего хочется жарким летом, — это спрятаться в тени. А как спрячетесь, пройдите наш тест

Коварное летнее солнце ошибок не прощает. Стоит только перегреться под ним, как вы ощутите все «прелести» теплового или солнечного удара. Поэтому лучше оставаться в тени, прятаться в водоеме или вовсе не совершать ошибку и не выходить из комнаты. Но это не единственные правила спасения от летнего зноя. А вы знаете, как выжить в городе в жару? Давайте проверим.

ТЕСТ
1 / 10
В жару часто мучает жажда. Чем будете ее утолять?
  • Пивом
  • Водой
  • Зеленым чаем
  • На жаре лучше не пить
2 / 10
Что лучше всего есть в жару?
  • Мороженое
  • Овощи и фрукты
  • Мясо
  • На жаре лучше не есть
3 / 10
В жару также советуют есть овощи. Потому что в них много воды. В каких больше?
  • Огурцы
  • Помидоры
  • Свекла
  • Картофель
4 / 10
Какие еще есть правила еды в жару?
  • Какая еда? Только питье!
  • Главное — как следует пообедать
  • Плотный завтрак, легкий ужин, а обедом можно пренебречь
5 / 10
Солнечный удар — это опасно?
  • Неприятно, но ничего страшного
  • Да, можно умереть
6 / 10
Вы понимаете, что тепловое поражение не за горами. Что будем делать?
  • Выпить побольше воды и вызвать скорую
  • Перейти в тень, на ветер, выпить много воды
  • Снять одежду и уйти в тень
  • Зажевать мятную жвачку
7 / 10
В жаркий день вы решили выбраться на реку. Нырять с разбегу будете?
  • Место знакомое, буду нырять
  • Ни в коем случае
8 / 10
По каким признакам определить солнечный удар легкой степени?
  • Состояние оглушенности, шаткая походка, временами состояние обморока
  • Изменение сознания от путанности до комы, судороги, бред
  • Головная боль, тошнота, общая слабость
9 / 10
Вы слишком долго находились под солнцем и получили солнечный ожог. Что делать будем?
  • Намажусь сметаной — всегда помогает!
  • Буду пользоваться только кремом
  • Ничего не поделаешь — только ждать, когда само пройдет
10 / 10
С 12 до 14 часов солнце находится в зените. Как долго можно находиться под солнцем в это время?
  • Один час
  • 45 минут
  • Полчаса
  • 15 минут

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Тест Здоровье Лето Жара Солнцепек Зной Солнечный удар Тепловой удар
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