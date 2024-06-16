Достаем зонтики: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — изучаем прогнозы

В Новосибирске с понедельника должна закончиться 30-градусная жара и начнутся дожди. Как обещают синоптики, неделя будет облачной. НГС изучил прогнозы погодных сервисов.
По данным Gismeteo, всю неделю кроме среды будет идти дождь. Температура опуститься до +10 градусов ночью и до +18 градусов днем. В понедельник еще будет жара — +29 градусов.
Грозы в понедельник обещает Яндекс.Погода. По прогнозам сервиса, дневные температуры будут варьироваться от +18 градусов в среду до +27 градусов на выходных. Дождь будет идти всю неделю.
Гидрометеоцентр России дает прогноз, что в понедельник будет +28 градусов. Потом температура пойдет на снижение. Ветер будет от 2 до 7 м/с. В следующую субботу температура будет +23 градуса.
До начала июля остается всего две недели, поэтому самое время узнать, чего ждать от погоды во второй летний месяц. Изучаем, какой прогноз дают специальные сервисы.