Достаем зонтики: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — изучаем прогнозы

В эти выходные в городе держалась жара +30 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с понедельника должна закончиться 30-градусная жара и начнутся дожди. Как обещают синоптики, неделя будет облачной. НГС изучил прогнозы погодных сервисов.

Температура начнется снижаться во вторник Источник: gismeteo











По данным Gismeteo, всю неделю кроме среды будет идти дождь. Температура опуститься до +10 градусов ночью и до +18 градусов днем. В понедельник еще будет жара — +29 градусов.

К среде температура опуститься до +18 градусов Источник: yandex.ru/pogoda











Грозы в понедельник обещает Яндекс.Погода. По прогнозам сервиса, дневные температуры будут варьироваться от +18 градусов в среду до +27 градусов на выходных. Дождь будет идти всю неделю.

В ночь с понедельника на вторник температура опуститься до +19 градусов. Источник: meteoinfo.ru











Гидрометеоцентр России дает прогноз, что в понедельник будет +28 градусов. Потом температура пойдет на снижение. Ветер будет от 2 до 7 м/с. В следующую субботу температура будет +23 градуса.