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Прогноз погоды в Новосибирске на неделю

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Лето Достаем зонтики: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — изучаем прогнозы

Достаем зонтики: какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе — изучаем прогнозы

Жара уйдет из города

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В эти выходные в городе держалась жара +30 градусов

В Новосибирске с понедельника должна закончиться 30-градусная жара и начнутся дожди. Как обещают синоптики, неделя будет облачной. НГС изучил прогнозы погодных сервисов.

Температура начнется снижаться во вторник

По данным Gismeteo, всю неделю кроме среды будет идти дождь. Температура опуститься до +10 градусов ночью и до +18 градусов днем. В понедельник еще будет жара — +29 градусов.

К среде температура опуститься до +18 градусов

Грозы в понедельник обещает Яндекс.Погода. По прогнозам сервиса, дневные температуры будут варьироваться от +18 градусов в среду до +27 градусов на выходных. Дождь будет идти всю неделю.

В ночь с понедельника на вторник температура опуститься до +19 градусов.

Гидрометеоцентр России дает прогноз, что в понедельник будет +28 градусов. Потом температура пойдет на снижение. Ветер будет от 2 до 7 м/с. В следующую субботу температура будет +23 градуса.

До начала июля остается всего две недели, поэтому самое время узнать, чего ждать от погоды во второй летний месяц. Изучаем, какой прогноз дают специальные сервисы.

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