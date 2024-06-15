Перепады в 21 градус и три недели дождей: сервисы составили прогноз погоды в Новосибирске на июль

Месяц может быть очень дождливым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До начала июля остается всего две недели, поэтому самое время узнать, чего ждать от погоды во второй летний месяц. Если начало июня встретило новосибирцев заморозками, а через две недели город накрыла аномальная жара, то в июле погода ожидается относительно стабильной. Такой прогноз дают специальные сервисы.

По информации сайта World Weather, температура в июле составит +22...+26 градусов днем и +17...+19 градусов ночью.

В большую часть дней ожидается солнечная погода Источник: world-weather.ru











Сервис RusMeteo предупреждает о частых дождях. В июле их прогнозируют с 1 по 3 число, с 6-го по 16-е и с 20-го по 31-е. 13 и 14 июля возможна жара до +32 градусов, в другие дни сервис прогнозирует +21...+30 градусов днем, ночью в течение месяца +11...+22 градуса.

Сервис прогнозирует пять дней без осадков Источник: rusmeteo.net











По прогнозу сайта «У зонта», во второй летний месяц в Новосибирске самые жаркие дни ожидаются 13–15 июля, когда воздух днем прогреется до +30 градусов. При этом уже 19 июля температура может опуститься до +13 градусов. Ночные температуры ожидаются на уровне +10...+26 градусов.



Дожди прогнозируют во второй половине месяца Источник: iul.u-zonta.ru











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