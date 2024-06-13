До +33 градусов: синоптики предупредили новосибирцев об аномальной жаре — сколько она продлится

В Новосибирскую область пришла жаркая погода. В городе воздух днем может прогреться до +32 градусов, а в районах и до +33 градусов.
— С 13 по 17 июня местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, — говорится в сообщении «Западно-Сибирского УГМС».
Ночью ожидается, что будет +14...+20 градусов. До 16 июня осадков в регионе не ожидается.
Синоптики предупреждали, что за жарой вновь придет непогода. В третьей декаде месяца новосибирцев вновь ждут дожди и грозы.
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