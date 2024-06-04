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Лето Жара до +32 градусов: новосибирские синоптики уточнили прогноз на июнь

Жара до +32 градусов: новосибирские синоптики уточнили прогноз на июнь

Во второй декаде ожидается много осадков

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Раньше середины июня на очень жаркую погоду не стоит рассчитывать

В Новосибирск в июне жара придет только во второй половине месяца. В отдельные дни ожидается до +32 градусов, сообщили новосибирские синоптики.

— Среднемесячная температура +15... +18 градусов, что около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы. По юго-западу области меньше нормы, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС». — В течение месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от +3... +8 с заморозками в первой декаде до -2 градусов и до +10... +15 градусов.

Днем ожидается разброс температур в +15... +25 градусов. И только в отдельные дни второй половины июня возможна жара до +32 градусов.

— Дожди различной интенсивности и местами грозы предполагаются в отдельные дни первой и третьей декад и в большинстве дней второй декады месяца, — подчеркнула специалист.

Вчера стало известно, что в Новосибирской области из-за заморозков погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки.

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