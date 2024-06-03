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Лето Из-за заморозков в Новосибирской области погибли посевы картошки и подсолнечников

Из-за заморозков в Новосибирской области погибли посевы картошки и подсолнечников

Сейчас аграрии пытаются спасти пострадавшие посевы

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Сейчас некоторые районы выполнили уже 80% посевных работ

В Новосибирской области из-за заморозков погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки. Об этом сегодня, 3 июля, на оперативном совещании рассказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Шинделов.

— В ночь с 29 на 30 мая были заморозки. Повреждение культуры подсолнечников были отмечены в Краснозерском районе. И картофеля ранней посадки в Ордынском районе. Началась работа с предприятиями, все мероприятия сейчас выстроены. Чтобы где-то подкормить, где-то пересадить, чтобы эти площади не потеряли, — рассказал Андрей Шинделов.

Как добавил заместитель министра, на прошлой неделе специалисты провели анализ выпавших осадков за май. Как оказалось в районах, где производят зерно, превышения количества осадков было в 2,5–3 раза. Пострадали Доволенский, Карасукский, Баганский, Колыванский, Купинский районы. Из-за дождей в некоторые дни падал темп посева. Но сейчас он уже восстановился.

На прошлой неделе из-за дождей была угроза введения режима ЧС. Аграрии в несколько раз снизили темпы посевных работ.

ПО ТЕМЕ
Посев Сельское хозяйство Новосибирская область Заморозки
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