Колоссальное переувлажнение: в Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за дождей — смотрим прогнозы сервисов

Темпы посевной кампании в Новосибирской области в два раза ниже, чем в прошлом году Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирской области могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за дождей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шиделов.



Во время аппаратного совещания в правительстве региона Шиделов заявил, что на прошлой неделе аграрии снизили суточные темпы посева зерна. К настоящему моменту зерновыми культурами засеяно более миллиона гектаров полей, что составляет примерно 51% от плана.



— Затяжные дожди очень негативное влияние оказали. Если такая тенденция с дождями у нас будет продолжаться, то складываются все объективные предпосылки для введения режима ЧС. Если в прошлом году мы вводили режим ЧС из-за засухи, то теперь — колоссальное переувлажнение почвы, — заявил Шиделов.



В сутки аграрии засевают территории площадью порядка 40–60 тысяч гектаров, хотя в 2023 году показатель составлял около 90 тысяч гектаров.



Корреспондент НГС изучил данные погодных сервисов на ближайшие 10 дней. Так сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что дожди в регионе будут продолжаться каждый день как минимум до 30 мая. Затем регион ожидает небольшая передышка от осадков.

Погодный сервис «Яндекса» прогнозирует, что дожди завершатся с наступлением лета Источник: «Яндекс. Погода»











Сервис Gismeteo также прогнозирует ежедневные дожди вплоть до 29 мая, затем осадки прекратятся до 3 июня, и снова вернутся.

В конце мая сервис прогнозирует снег с дождем Источник: Gismeteo.ru









