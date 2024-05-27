Колоссальное переувлажнение: в Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за дождей — смотрим прогнозы сервисов

В Новосибирской области могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за дождей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шиделов.
Во время аппаратного совещания в правительстве региона Шиделов заявил, что на прошлой неделе аграрии снизили суточные темпы посева зерна. К настоящему моменту зерновыми культурами засеяно более миллиона гектаров полей, что составляет примерно 51% от плана.
— Затяжные дожди очень негативное влияние оказали. Если такая тенденция с дождями у нас будет продолжаться, то складываются все объективные предпосылки для введения режима ЧС. Если в прошлом году мы вводили режим ЧС из-за засухи, то теперь — колоссальное переувлажнение почвы, — заявил Шиделов.
В сутки аграрии засевают территории площадью порядка 40–60 тысяч гектаров, хотя в 2023 году показатель составлял около 90 тысяч гектаров.
Корреспондент НГС изучил данные погодных сервисов на ближайшие 10 дней. Так сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что дожди в регионе будут продолжаться каждый день как минимум до 30 мая. Затем регион ожидает небольшая передышка от осадков.
Сервис Gismeteo также прогнозирует ежедневные дожди вплоть до 29 мая, затем осадки прекратятся до 3 июня, и снова вернутся.
Ранее НГС изучил прогнозы интернет-сервисов и узнал, какая погода ждет новосибирцев в июне.