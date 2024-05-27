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Экономика Колоссальное переувлажнение: в Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за дождей — смотрим прогнозы сервисов

Колоссальное переувлажнение: в Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за дождей — смотрим прогнозы сервисов

Осадки мешают аграриям засеивать поля зерном

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Темпы посевной кампании в Новосибирской области в два раза ниже, чем в прошлом году

В Новосибирской области могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за дождей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шиделов.

Во время аппаратного совещания в правительстве региона Шиделов заявил, что на прошлой неделе аграрии снизили суточные темпы посева зерна. К настоящему моменту зерновыми культурами засеяно более миллиона гектаров полей, что составляет примерно 51% от плана.

— Затяжные дожди очень негативное влияние оказали. Если такая тенденция с дождями у нас будет продолжаться, то складываются все объективные предпосылки для введения режима ЧС. Если в прошлом году мы вводили режим ЧС из-за засухи, то теперь — колоссальное переувлажнение почвы, — заявил Шиделов.

В сутки аграрии засевают территории площадью порядка 40–60 тысяч гектаров, хотя в 2023 году показатель составлял около 90 тысяч гектаров.

Корреспондент НГС изучил данные погодных сервисов на ближайшие 10 дней. Так сервис «Яндекс. Погода» сообщает, что дожди в регионе будут продолжаться каждый день как минимум до 30 мая. Затем регион ожидает небольшая передышка от осадков.

Погодный сервис «Яндекса» прогнозирует, что дожди завершатся с наступлением лета

Сервис Gismeteo также прогнозирует ежедневные дожди вплоть до 29 мая, затем осадки прекратятся до 3 июня, и снова вернутся.

В конце мая сервис прогнозирует снег с дождем

Ранее НГС изучил прогнозы интернет-сервисов и узнал, какая погода ждет новосибирцев в июне.

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Новосибирская область Сельское хозяйство Режим ЧС Дожди Осадки
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