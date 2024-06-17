Мэр Бердска взял себе нового заместителя, который отбивается от судимости

Мэрия Бердска объяснила назначение Александра Обрывко на должность заместителя главы города. 4 апреля чиновник выслушал приговор, по которому ему был назначен условный срок из-за падения дерева на женщину в местном парке.
Суд не только назначил Обрывко 2,5 года условного срока, но и запретил ему занимать должности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.
При этом 7 июня издание «Бердск-Онлайн» сообщило, что Обрывко с 27 мая занял должность заместителя мэра Бердска в только что созданном управлении ЖКХ, энергетики и транспорта. Чиновнику, по данным издания, также подконтрольны сферы газоснабжения, дорожного хозяйства, отдел административного контроля и жилищный отдел администрации Бердска.
Корреспондент НГС направил запрос в администрацию Бердска, чтобы узнать, почему человека с судебным запретом назначили на работу в органы власти. В ответе мэрии говорится, что Обрывко был принят на работу в администрацию города 27 марта, то есть в момент, когда приговор ему еще не был вынесен. Он также предоставил справку об отсутствии судимости, которой на тот момент действительно не было.
Сейчас уволить Александра Обрывко с должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта оснований нет — он подал апелляционную жалобу на вердикт Бердского городского суда, это произошло 18 апреля. Областной суд пока не назначил дату рассмотрения апелляции Александра Обрывко. Таким образом, приговор в законную силу не вступил.
Александр Обрывко обвинялся по двум статьям УК РФ — халатности (ч.2. ст. 293 УК РФ) и использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ). Суд первой инстанции посчитал, что из-за его действий жительница Бердска получила «неизгладимое обезображивание лица».