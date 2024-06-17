НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +29

3 м/c,

южн.

 743мм 53%
Подробнее
7 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Как со скандалами прошел фестиваль «Черника»

Запрещённая стройка
Лето с пользой
Соседка-Плюшкина
Как не пропустить отпуск
Где училась команда Кудрявцева
Недоступный транспорт
«Чижик» захватил Новосибирск
Всё о захвате СИЗО
НГС в Telegram
Политика эксклюзив Мэр Бердска взял себе нового заместителя, который отбивается от судимости

Мэр Бердска взял себе нового заместителя, который отбивается от судимости

4 апреля Александр Обрывко получил условный срок, но сейчас обжалует приговор

1 519
21 комментарий
Новый пост Александр Обрывко занял 27 мая

Мэрия Бердска объяснила назначение Александра Обрывко на должность заместителя главы города. 4 апреля чиновник выслушал приговор, по которому ему был назначен условный срок из-за падения дерева на женщину в местном парке.

Суд не только назначил Обрывко 2,5 года условного срока, но и запретил ему занимать должности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.

При этом 7 июня издание «Бердск-Онлайн» сообщило, что Обрывко с 27 мая занял должность заместителя мэра Бердска в только что созданном управлении ЖКХ, энергетики и транспорта. Чиновнику, по данным издания, также подконтрольны сферы газоснабжения, дорожного хозяйства, отдел административного контроля и жилищный отдел администрации Бердска.

Корреспондент НГС направил запрос в администрацию Бердска, чтобы узнать, почему человека с судебным запретом назначили на работу в органы власти. В ответе мэрии говорится, что Обрывко был принят на работу в администрацию города 27 марта, то есть в момент, когда приговор ему еще не был вынесен. Он также предоставил справку об отсутствии судимости, которой на тот момент действительно не было.

Сейчас уволить Александра Обрывко с должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта оснований нет — он подал апелляционную жалобу на вердикт Бердского городского суда, это произошло 18 апреля. Областной суд пока не назначил дату рассмотрения апелляции Александра Обрывко. Таким образом, приговор в законную силу не вступил.

Александр Обрывко обвинялся по двум статьям УК РФ — халатности (ч.2. ст. 293 УК РФ) и использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ). Суд первой инстанции посчитал, что из-за его действий жительница Бердска получила «неизгладимое обезображивание лица».

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Бердск Назначение чиновника
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Мнение
«Работа учителя — это ад»: педагог — о причинах своего решения навсегда уйти из профессии
Ирина Васильева
тюменская учительница
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Vampir,  35

Александр,  37

nik,  30

Наталья,  50

А,  34

Надежда,  49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление