Мэр Бердска взял себе нового заместителя, который отбивается от судимости

Новый пост Александр Обрывко занял 27 мая Источник: Личная страница Александра Обрывко, vk.com











Мэрия Бердска объяснила назначение Александра Обрывко на должность заместителя главы города. 4 апреля чиновник выслушал приговор, по которому ему был назначен условный срок из-за падения дерева на женщину в местном парке.



Суд не только назначил Обрывко 2,5 года условного срока, но и запретил ему занимать должности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления.



При этом 7 июня издание «Бердск-Онлайн» сообщило, что Обрывко с 27 мая занял должность заместителя мэра Бердска в только что созданном управлении ЖКХ, энергетики и транспорта. Чиновнику, по данным издания, также подконтрольны сферы газоснабжения, дорожного хозяйства, отдел административного контроля и жилищный отдел администрации Бердска.



Корреспондент НГС направил запрос в администрацию Бердска, чтобы узнать, почему человека с судебным запретом назначили на работу в органы власти. В ответе мэрии говорится, что Обрывко был принят на работу в администрацию города 27 марта, то есть в момент, когда приговор ему еще не был вынесен. Он также предоставил справку об отсутствии судимости, которой на тот момент действительно не было.



Сейчас уволить Александра Обрывко с должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта оснований нет — он подал апелляционную жалобу на вердикт Бердского городского суда, это произошло 18 апреля. Областной суд пока не назначил дату рассмотрения апелляции Александра Обрывко. Таким образом, приговор в законную силу не вступил.