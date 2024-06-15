«Она больше его не отпустила»: участница «Битвы экстрасенсов» высказалась об отношениях Прилучного и его экс-жены

Сейчас актер состоит в отношениях с Зепюр Брутян Источник: «Злые языки»/rutube











Победительница одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» (16+) Виктория Райдос высказалась об отношениях актера Павла Прилучного и его бывшей жены Агаты Муцениеце. По ее словам, у них была попытка на «восстановление».



Обсуждение жизни российских звезд вышло на Rutube-канале шоу «Злые языки». Во время выпуска Викторию Райдос спросили, возможно «разложить на картах», что происходит между Павлом Прилучным и его экс-супругой. Одна из участниц шоу спросила, любит ли актер до сих пор свою бывшую жену.



— Он давным-давно в отношениях, это все мы знаем. Была какая-то попытка у них восстановиться, какое-то общение, может даже была какая-то поездка. Но это все, к сожалению, тоже очень быстро закончилось, — сказала Райдос. — Вот с ее стороны есть надежда на восстановление. Есть месть, может быть она…Я думаю, что деньгами она пытается его…. Но я думаю, что она больше его не отпустила до сих пор, нежели чем он.



Во время шоу «Злые языки» участники обсуждают с приглашенными гостями актуальные новости из интернет-порталов и журналов. Кроме Прилучного, Виктория Райдос ответила на несколько вопросов, связанных с другими отношниями Агаты Муцениеце.

